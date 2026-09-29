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Sağanak sonrası Kaplıkaya Deresi'nde su seviyesi belirgin şekilde arttı

İki gündür süren sağanak, Bursa'da derelerin debisini yükseltti; Yıldırım'dan geçen Kaplıkaya Deresi'nde su seviyesi ve akış hızı vatandaşlarca kaydedildi.

GİRİŞ: 29 Eylül 2026 - 16:05

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Sağanak sonrası Kaplıkaya Deresi'nde su seviyesi belirgin şekilde arttı

Sağanak sonrası Kaplıkaya Deresi'nde su seviyesi yükseldi

görüntülerde akıntı ve su yükselmesi:

İki gündür aralıklarla etkili olan sağanak yağış, Bursa genelinde derelerin debisinde artışa yol açtı. Merkez Yıldırım ilçesinden geçen Kaplıkaya Deresi'nde, yağışın etkisiyle su seviyesinin yükseldiği ve akıntının hızlandığı görüldü. Saniye saniye kaydedilen cep telefonu görüntülerinde, derenin yatağındaki su yoğunluğu ve güçlü akıntı dikkat çekiyor.

yetkililerden uyarı ve halkın dikkat etmesi gerekenler:

Vatandaşlar çevredeki su birikintileri ve dere kenarlarında temkinli olmaya çağrıldı. Yetkililer, özellikle yağışlı dönemde dere yataklarına yaklaşılmaması ve ani su yükselmelerine karşı tedbir alınması gerektiğini hatırlatıyor. Bursa genelinde devam eden yağışların, yerel altyapı ve günlük yaşam üzerindeki etkileri takip ediliyor.

Görüntüler, Kaplıkaya Deresi'ndeki değişimin net bir kaydı niteliğinde olup, bölgede yaşayanların ve görevlilerin dikkatini çekti. Herhangi bir olumsuzluk durumunda yetkililerin uyarı ve yönlendirmelerine uyulması önem taşıyor.

BURSA’DA İKİ GÜNDÜR ETKİSİNİ SÜRDÜREN SAĞANAK YAĞIŞ, DERELERDEKİ SU SEVİYELERİNİN YÜKSELMESİNE...

BURSA’DA İKİ GÜNDÜR ETKİSİNİ SÜRDÜREN SAĞANAK YAĞIŞ, DERELERDEKİ SU SEVİYELERİNİN YÜKSELMESİNE NEDEN OLDU. KAPLIKAYA DERESİ’NDE ARTAN SU SEVİYESİ VE AKINTININ HIZI DİKKAT ÇEKTİ.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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