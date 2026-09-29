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Hizmet içi eğitimle bakım ve mesleki yetkinlikler güçlendiriliyor: Muğla Çocuk Evleri Koordinasyon Merkezi

Muğla Çocuk Evleri Koordinasyon Merkezi personeline düzenlenen hizmet içi eğitimde iletişim, kriz yönetimi, çocuk hakları ve vaka takibi konuları işlendi.

GİRİŞ: 29 Eylül 2026 - 15:51

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EDİTÖR: Serkan Varol

Hizmet içi eğitimle bakım ve mesleki yetkinlikler güçlendiriliyor: Muğla Çocuk Evleri Koordinasyon Merkezi

Muğla Çocuk Evleri Koordinasyon Merkezi Müdürlüğü'nde hizmet içi eğitim

Muğla Çocuk Evleri Koordinasyon Merkezi Müdürlüğü'nde görev yapan bakım personeli ve meslek elemanlarına yönelik düzenlenen hizmet içi eğitim programı, çocuklara sunulan hizmetlerin niteliğini artırmayı hedefledi. Programın odak noktası, personelin mesleki bilgi ve farkındalık düzeyini yükselterek bakım süreçlerinin güçlendirilmesiydi.

Eğitimde ele alınan başlıklar:

Eğitim kapsamında çocuklarla etkili iletişim, sağlıklı sınırlar, kriz yönetimi, akran zorbalığı ve çocuklar arası çatışmaların yönetimi gibi konular ele alındı. Ayrıca personele çocuk hakları ve çocuk odaklı çalışma yaklaşımı hakkında bilgiler verildi; psiko-sosyal değerlendirme ve vaka takibi başlıklarında da uygulamaya dönük açıklamalar yapıldı.

Beklenen sonuçlar ve uygulama:

Programla amaçlanan, bakım personeli ve meslek elemanlarının mevcut bilgi ve deneyimlerinin güncellenmesi ve mesleki yetkinliklerinin desteklenmesidir. Eğitimlerin, personelin karşılaşabileceği farklı durumlara ilişkin farkındalığını artıracağı ve böylece çocukların güvenli, sağlıklı ve destekleyici bir ortamda gelişimlerinin daha etkin şekilde destekleneceği vurgulandı.

Gerçekleştirilen oturumlar, kurum içi uygulamaların standartlaştırılması ve vaka takibinin güçlendirilmesi yönünde adımlar atılmasına zemin hazırlar nitelikte oldu. Bu sayede hizmetlerin kalitesinin yükseltilmesi ve çocuk odaklı bakımın yaygınlaştırılması hedefleniyor.

MUĞLA ÇOCUK EVLERİ KOORDİNASYON MERKEZİ PERSONELİNE HİZMET İÇİ EĞİTİM

MUĞLA ÇOCUK EVLERİ KOORDİNASYON MERKEZİ PERSONELİNE HİZMET İÇİ EĞİTİM

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

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