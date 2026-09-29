Tarsus'ta kırsalda hizmet turu: Boltaç mahalle taleplerini yerinde değerlendirdi

Başkan Boltaç kırsalda çalışmaları yerinde inceledi:

Tarsus Belediye Başkanı Ali Boltaç, Böğrüeğri, Boztepe ve Kaklıktaşı mahallelerinde saha ziyaretleri gerçekleştirerek belediye ekiplerinin yaptığı işleri yerinde inceledi ve mahalle sakinleriyle bir araya geldi. Vatandaşların talep ve önerilerini dinleyen Boltaç, çözüm bekleyen konuların ilgili birimlerle takip edileceğini vurguladı.

Böğrüeğri'de yol, altyapı ve dere temizliği:

Böğrüeğri Mahallesi'nde yürütülen çalışmalara ilişkin bilgi veren Boltaç, mahallenin ulaşım ve altyapı ihtiyaçlarına yönelik olarak bin 70 metre yolun bakım ve onarımının yapıldığını, çalışmalar kapsamında 28 kamyon bypass malzemesi kullanıldığını kaydetti. Parke çalışması başlangıçta 3 bin 500 metrekare olarak planlanmış, ihtiyaç doğrultusunda eklemelerle 4 bin 485 metrekareye ulaşmıştır.

Mahalleye toplam 54 kamyon bypass, toprak, taş ve dolgu malzemesi sevk edildi. Ayrıca 500 metrelik dere temizliği tamamlandı; 4 adet 800’lük, 10 adet 600’lük ve 15 adet 400’lük büz döşendi. Konteynerlerin bakım ve onarımları da yapıldı.

Toplantıda vatandaşlar, özellikle yaşlıların kullandığı ulaşımı güç yolun incelenmesini, drenaj ve su hattı çalışmalarının yol bozulumlarına yol açan kısımlarının onarılmasını talep etti. Boltaç, güzergahların yerinde değerlendirileceğini ve ilgili ekiplerin bozulan yolları inceleyeceğini belirtti.

Boztepe'de bakım, parke ve oyun alanı talepleri:

Boztepe Mahallesi'nde yapılan çalışmaları değerlendiren Boltaç, burada 2 bin 420 metre yol bakımının gerçekleştirildiğini ve bu çalışmalarda 106 kamyon bypass, dolgu ve taş malzeme kullanıldığını açıkladı. Mahallede 1.892 metrekare parke taşı döşendiği ve ilave 69 kamyon malzemenin nakledildiği bildirildi.

Ulaşım güzergahlarına 10 adet 500’lük, 22 adet 600’lük ve 9 adet 800’lük büz döşendiği, 140 metrelik taş duvar için zemin hazırlığının tamamlandığı belirtildi. Köy kahvesinde yapılan buluşmada kalan parke ihtiyaçları, çocuk oyun alanlarının düzenlenmesi ve altyapı sorunları gündeme geldi. Boltaç, ihtiyaçların gelecek dönem planlamasında değerlendirileceğini ve oyun alanlarının inceleneceğini söyledi.

Mahalle ziyaretinde rahatsızlanan eski muhtar da evinde ziyaret edilerek geçmiş olsun dilekleri iletildi.

Kaklıktaşı'nda toplu ulaşım talebi ve yeni düzenlemeler:

Kaklıktaşı Mahallesi'nde ise Boltaç, 3 bin 697 metre yol bakımının tamamlandığını, 3 bin 500 metre reglaj ve tesviye yapıldığını, 1.706 metrekare parke döşendiğini ve 500 metre yeni yol açıldığını aktardı. Çalışmalarda 87 kamyon bypass malzemesi kullanıldı, 10 metreküp beton harcandı. Mahalleye ayrıca 5 konteynerin bakımı yapıldı, 2 yeni konteyner ile 10 masa ve 50 sandalye getirildi.

Vatandaşlar eski okul alanına sundurma yapılması, eğimli yol bölümünün düzeltilmesi ve eksik kalan parke çalışmaları gibi talepleri iletti. Boltaç, sundurma için çalışma başlatılacağını, yolun teknik olarak inceleneceğini ve parke ihtiyaçlarının planlamaya alınacağını bildirdi.

Kaklıktaşı sakinlerinin en önemli taleplerinden biri toplu ulaşım düzenlemeleriydi; otobüs güzergahının eski Sigorta Hastanesine kadar uzatılması, yeni duraklar, sefer saatlerinin düzenlenmesi ve pazar günleri de ulaşım sağlanması önerildi. Boltaç, konuyu Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer ile görüşeceğini ve çözüm için girişimde bulunacağını belirtti.

Tarsus Spor Parkı açılış daveti:

Başkan Boltaç, Kaklıktaşı sakinlerini 2 Ekim Cuma günü saat 17.00'de Tunç Petrol arkasındaki alanda hizmete açılacak Tarsus Spor Parkı açılışına davet etti. Park alan tahsisinin Tarsus Belediyesi tarafından yapıldığını, tesisin hizmete kazandırılmasının ise Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirildiğini vurguladı ve iki belediye arasındaki uyuma dikkat çekti.

Ziyaretlerin sonunda Boltaç, mahallelerle doğrudan iletişimin süreceğini, iletilen taleplerin ilgili birimlerle takip edileceğini ve yapılacak düzenlemelerin yerinde değerlendirileceğini ifade ederek vatandaşlara teşekkür etti.

TARSUS BELEDİYE BAŞKANI ALİ BOLTAÇ, BÖĞRÜEĞRİ, BOZTEPE VE KAKLIKTAŞI MAHALLELERİNİ ZİYARET EDEREK BELEDİYE TARAFINDAN GERÇEKLEŞTİRİLEN ÇALIŞMALARI YERİNDE İNCELEDİ.