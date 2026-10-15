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Tavas'ta çatı tamiri sırasında düşen 61 yaşındaki adam yaşamını yitirdi

Tavas ilçesinde çanak antenini tamir etmek için çıktığı çatıdan düşen 61 yaşındaki Mehmet Küçükşahal, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

GİRİŞ: 15 Ekim 2026 - 17:01

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Tavas'ta çatı tamiri sırasında düşen 61 yaşındaki adam yaşamını yitirdi

Tavas'ta çatıdan düşme sonucu ağır yaralanan kişi hastanede hayatını kaybetti

Denizli'nin Tavas ilçesinde çanak antenini tamir etmek için çıktığı çatıda dengesini kaybederek beton zemine düşen 61 yaşındaki Mehmet Küçükşahal, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

Olayın gelişimi:

Edinilen bilgilere göre, Küçükşahal çanak antenini onarmak amacıyla eve ait çatıya çıktı. Henüz belirlenemeyen bir nedenle dengesini kaybeden Küçükşahal, beton zemine çarparak ağır yaralandı. Olayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri olay yerinde ilk müdahaleyi yaptıktan sonra yaralıyı ambulansla Tavas Devlet Hastaneye kaldırdı. Hastanede görev yapan doktorların müdahalelerine rağmen Küçükşahal kurtarılamadı.

Cenaze işlemleri:

Hayatını kaybeden Mehmet Küçükşahal'ın cenazesi, köyündeki törenin ardından Mestanağa Camisinde kılınan cenaze namazının ardından Tavas Mezarlığı'nda toprağa verildi. Olayla ilgili geniş kapsamlı soruşturma başlatıldığı bildirildi.

DENİZLİ’NİN TAVAS İLÇESİNDE ÇANAK ANTENİNİ TAMİR ETMEK İÇİN ÇIKTIĞI ÇATIDAN BETON ZEMİNE DÜŞEREK...

DENİZLİ’NİN TAVAS İLÇESİNDE ÇANAK ANTENİNİ TAMİR ETMEK İÇİN ÇIKTIĞI ÇATIDAN BETON ZEMİNE DÜŞEREK AĞIR YARALANAN 61 YAŞINDAKİ YAŞLI ADAM, KALDIRILDIĞI HASTANEDE YAPILAN TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN YAŞAMINI YİTİRDİ.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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