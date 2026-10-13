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Tavas'ta Horasanlı-Gümüşdere yolu hizmete açıldı, ulaşım güvenliği güçlendi

Denizli Büyükşehir, Tavas'ta 11 kilometrelik Horasanlı-Gümüşdere yolunu açtı; 28.700 ton PMT serimi ve 8,5 m genişlikle ulaşım konforu artırıldı.

GİRİŞ: 13 Ekim 2026 - 16:20

OKUMA: 3 dk

EDİTÖR: Aslı Han

Tavas'ta Horasanlı-Gümüşdere yolu hizmete açıldı, ulaşım güvenliği güçlendi

Horasanlı-Gümüşdere yolu hizmete açıldı

Denizli Büyükşehir Belediyesi, kırsal ve merkez ayrımı gözetmeksizin sürdürdüğü ulaşım yatırımlarına bir yenisini ekleyerek Tavas ilçesindeki yaklaşık 11 kilometrelik Horasanlı-Gümüşdere yolunu ulaşıma açtı. Açılış programına katılan Başkan Bülent Nuri Çavuşoğlu ve beraberindeki heyet, bölge halkıyla bir araya gelerek hem çalışmaları hem de yerel ihtiyaçları yerinde değerlendirdi.

Çalışmalar ve teknik detaylar:

Denizli Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ekiplerinin yürüttüğü çalışmada, güzergâhta toplam 28.700 ton PMT serimi gerçekleştirildi. Yol genişliği önceki 6 metreden 8,5 metre seviyesine çıkarılarak iki aracın yan yana güvenle geçişi sağlandı. Yapılan iyileştirmeler ulaşım konforunu artırırken, bölgenin tarımsal üretimine ve günlük yaşamına da doğrudan katkı sunması hedefleniyor.

Saha ziyaretleri ve yerel buluşmalar:

Başkan Çavuşoğlu, Tavas programı kapsamında Çalıköy, Sofular, Ebecik ve Altınova mahallelerini ziyaret etti; Sarıabat Mahallesi'nde vatandaşlarla bir araya gelerek talep ve önerileri dinledi. İlçe merkezinde pazar esnafını ziyaret eden Çavuşoğlu, Park ve Bahçeler ekiplerinin çalışma sahasında da incelemelerde bulundu. Açılış töreninde Tavas Belediye Başkanı Kadir Tatık, Beyağaç Belediye Başkanı Sezayi Pütün, mahalle muhtarları, protokol üyeleri ve çok sayıda vatandaş yer aldı.

Programda konuşan Başkan Çavuşoğlu, şehrin kaynaklarının adil dağılımına vurgu yaparak, üreticinin destekleneceğini belirtti. Çavuşoğlu, "Halkımızın taleplerini yerinde dinliyor, Denizli’mizin her noktasına hak ettiği hizmeti ulaştırmak için var gücümüzle çalışıyoruz" ifadelerini kullandı ve üretimi destekleyecek somut adımları paylaştı.

Çavuşoğlu ayrıca, "Bizim bir düsturumuz var; bu şehrin kaynaklarını, bu şehrin insanlarıyla en güzel şekilde paylaşacağız. Bunu yaparken her şeyi yapacağız ama bir tek şeyi yapmayacağız; kendi yanımızdakileri zenginleştirmeyeceğiz. Çalmayacağız, çaldırmayacağız, bu halka hizmetkar olacağız." sözleriyle yatırımın arkasındaki yaklaşımı özetledi. Destek paketleri kapsamında "Mazot ve gübre desteklerimizi bu sene 50 dekara, hayvancılık desteklerimizi ise 30 hayvana çıkarıyoruz" mesajını verdi.

Mahallelerin ve muhtarların değerlendirmeleri:

Gümüşdere Mahalle Muhtarı Hüseyin Avni Demren, yolun eski halinin yarattığı zorlukları ve sürece katkı yapan aktörleri anlatarak emeği geçenlere teşekkür etti: "Yolumuzun kötü bir durumda olduğunu herkes biliyordu. Biz bunun yenilenmesi için talepte bulunduk. Sağ olsun Horasanlı mahalle muhtarımız da çabaladı. Birlikte süreci takip ettik."

Horasanlı Mahallesi Muhtarı Naim Aytulun ise projenin mahalle için önemini vurgulayarak, "Bu yol bizim kırmızı çizgimiz olmuştu; eskiden iki araba yan yana geçemez haldeydi. İki araç geçerken aynaları birbirine değiyordu. ‘Büyükşehirde neler oluyor?’ diyorlar, gayet güzel şeyler oluyor" dedi ve Büyükşehir ile Tavas Belediyesine teşekkür etti.

Belediye yetkilileri ve muhtarların ortak değerlendirmesine göre, tamamlanan bu çalışma hem günlük ulaşımı kolaylaştıracak hem de üreticilerin pazar erişimini ve tarımsal lojistiği olumlu etkileyecek. Bölge halkının uzun süredir süren yol talebi hayata geçirilmiş, mahalleler güvenli ve konforlu bir ulaşıma kavuşmuş oldu.

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, KIRSAL VE MERKEZ AYRIMI GÖZETMEKSİZİN SÜRDÜRDÜĞÜ ULAŞIM...

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, KIRSAL VE MERKEZ AYRIMI GÖZETMEKSİZİN SÜRDÜRDÜĞÜ ULAŞIM YATIRIMLARINA DEVAM EDİYOR. TAVAS İLÇESİNDE YAPIMI TAMAMLANAN YAKLAŞIK 11 KİLOMETRELİK HORASANLI-GÜMÜŞDERE YOLU, DÜZENLENEN PROGRAMLA ULAŞIMA AÇILDI. BAŞKAN BÜLENT NURİ ÇAVUŞOĞLU, "HALKIMIZIN TALEPLERİNİ YERİNDE DİNLİYOR, DENİZLİ’MİZİN HER NOKTASINA HAK ETTİĞİ HİZMETİ ULAŞTIRMAK İÇİN VAR GÜCÜMÜZLE ÇALIŞIYORUZ" DEDİ.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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