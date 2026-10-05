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Tavas'ta rahvan geleneği güçlendi: Kızılcabölük yarışlarına yaklaşık 10 bin izleyici

Tavas Belediyesi'nin 3. Kızılcabölük Rahvan At Yarışları 9 kategoride yapıldı; yaklaşık 150 at, 10 bine yakın izleyici katıldı başa 50 bin TL ödül verildi.

GİRİŞ: 05 Ekim 2026 - 14:05

GÜNCELLEME: 05 Ekim 2026 - 14:15

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EDİTÖR: Kerem Güneş

Tavas'ta rahvan geleneği güçlendi: Kızılcabölük yarışlarına yaklaşık 10 bin izleyici

yarışın genel görünümü:

Tavas Belediyesi tarafından bu yıl üçüncüsü düzenlenen Kızılcabölük Rahvan At Yarışları, yoğun katılımla gerçekleştirildi. Etkinlik 9 kategoride yapıldı; atlar Baş, Baş Altı, Büyük Orta, Küçük Orta, Deste, Dörtlü Tay, Üçlü Tay, Taze Beşli ve İkili Tay kategorilerinde mücadele etti. Organizasyona yaklaşık 150 at sahibi katıldı ve izleyici ilgisi yüksekti.

ödüller ve öne çıkanlar:

Yarışların en çekişmeli bölümlerinden olan Baş kategorisinde dereceye giren sporcular ödüllendirildi. Bu kategori birincisine verilen 50 bin TL ödül, Tavas Belediye Başkanı Kadir Tatık tarafından takdim edildi. Törene Denizli Milletvekili Şeref Arpacı, Kale Belediye Başkanı Erkan Hayla, Karacasu Belediye Başkanı Mustafa Büyükyapıcı, Kale Yeni Parti İlçe Başkanı Mehmet Karayvaz, Yeni Parti Tavas İlçe Başkanı Hasan Keçeci ve Tavas Belediyesi Meclis Üyeleri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

belediye başkanının değerlendirmesi:

Tavas Belediye Başkanı Kadir Tatık organizasyon ve katılım hakkında şu değerlendirmeyi paylaştı:

"3. Kızılcabölük Rahvan At Yarışları’nı yoğun katılımla gerçekleştirdik. Yaklaşık 150’ye yakın at sahibimiz yarıştı. Yaklaşık 10 bine yakın vatandaşımız katıldı. Türk kültüründe at çok önemli. Tavas nezaketin, tatlı dilin, yiğit, mert, efelerin ilçesi. Bunlar bir arada olunca da festival kaçınılmaz oluyor. Güven var Tavas’ta. Bu yıl 450 binin üzerinde insan bizim festivalimize katılmış"

TAVAS BELEDİYESİ TARAFINDAN BU YIL ÜÇÜNCÜSÜ DÜZENLENEN KIZILCABÖLÜK RAHVAN AT YARIŞLARI, YOĞUN...

TAVAS BELEDİYESİ TARAFINDAN BU YIL ÜÇÜNCÜSÜ DÜZENLENEN KIZILCABÖLÜK RAHVAN AT YARIŞLARI, YOĞUN KATILIM VE BÜYÜK HEYECANLA GERÇEKLEŞTİRİLDİ.

Kerem Güneş

Kerem Güneş

 Spor Editörü

Süper Lig ve Avrupa futbolu canlı maç takibi, transfer haberleri ve resmi kulüp açıklamalarında uzman spor editörü.

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