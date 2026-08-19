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Taviz mi geçici çözüm mü: Trump Kanada'ya yüzde 50'lik vergiyi üç günlüğüne askıya aldı

Trump, Kanada'ya uygulanacak yüzde 50'lik gümrük vergisini 22 Ağustos'a kadar üç günlüğüne askıya aldığını duyurdu; taraflar ticarette ilerleme kaydetti.

GİRİŞ: 19 Ağustos 2026 - 10:54

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EDİTÖR: Deniz Yılmaz

Taviz mi geçici çözüm mü: Trump Kanada'ya yüzde 50'lik vergiyi üç günlüğüne askıya aldı

ABD geceyarısından yürürlüğe girecek vergiyi erteledi

ABD, Kanada'dan ithal edilecek mallara gece yarısından itibaren uygulanması planlanan yüzde 50 oranındaki yeni gümrük vergilerini üç günlüğüne erteledi. Başkan Donald Trump, sosyal medyadan yaptığı açıklamayla vergilerin 22 Ağustosa kadar askıya alındığını duyurdu ve iki ülkenin görüşmelerde ortak zemin bulduğunu belirtti.

gecikmeli uygulama ve liderlerin açıklamaları:

Trump paylaşımında, Kanada'nın süt ürünleri, alkollü içecekler ve motorlu taşıtlar üzerindeki gümrük uygulamalarıyla ilgili ABD'nin endişelerini giderme taahhüdünde bulunduğunu yazdı. Mesajında ayrıca, "Keystone XL Boru Hattı" tartışmasına atıfta bulunarak projenin yeniden canlandırılabileceğini ima etti ve önceki dönemde Joe Biden tarafından sonlandırılan kararın etkilerine değindi.

Kanada tarafı ise bu yaklaşımı teyit etti. Kanada Başbakanı Mark Carney ABD'nin vergileri 22 Ağustos'a kadar askıya almayı kabul ettiğini doğruladı. Carney görüşmelerde "önemli ilerleme" kaydedildiğini, ancak "yapılması gereken önemli işler" bulunduğunu vurguladı ve Kanada'nın ekonomi politikalarını güçlendirmeye devam edeceğini söyledi.

ekonomik bağlar ve boru hattı tartışması:

İki ülke arasındaki ticari ilişkinin büyüklüğü, kararın önemini gösteriyor: Kanada ihracatının yaklaşık yüzde 70'i ABD'ye yönelirken, ABD ihracatının yaklaşık yüzde 30'u Kanada'ya gidiyor. Bu karşılıklı bağımlılık, alınacak sınırlı ya da geçici önlemlerin kısa vadede geniş etkileri olabileceğine işaret ediyor.

Keystone XL Boru Hattı ile ilgili olarak kaynaklar, projenin 2008'de ilk kez önerildiğinden bu yana muhalefet ve gecikmelerle karşılaştığını; hattın Alberta'dan Nebraska'ya günlük yaklaşık 830 bin varil ham petrol taşıması hedeflendiğini belirtiyor. Eski Başkan Joe Biden, 2021'de boru hattının ABD bölümüne verilen önemli bir izni iptal ederek projeyi fiilen sona erdirmişti.

Anlaşmanın kapsamı ve uygulanacak adımların ayrıntıları taraflarca henüz paylaşılmadı. Önümüzdeki günlerde sürecin nasıl devam edeceği, ticaret müzakerelerinde kaydedilecek somut ilerlemeler ve olası yeni düzenlemelerle netleşecek.

ABD, Kanada mallarına gece yarısından itibaren uygulanacak yüzde 50&#039;lik yeni gümrük vergilerini 3...

ABD, Kanada mallarına gece yarısından itibaren uygulanacak yüzde 50'lik yeni gümrük vergilerini 3 gün süreyle erteledi.

Sayfada yer alan bilgiler tavsiye niteliği taşımayıp yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırımcı profilinize uymayabilir.

Deniz Yılmaz

Deniz Yılmaz

 Ekonomi Editörü

Ekonomi basını tecrübeli; altın, borsa, döviz kurları ve makroekonomik verileri anlık grafiklerle haberleştiren editör.

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