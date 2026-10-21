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Tavşanlı'da kavşakta çarpışma: motosiklet sürücüsü yaralandı

Mülayim, Tunçbilek ve Sağlık caddelerinin kesiştiği kavşakta otomobilin dönüşü sırasında motosikletle çarpışma oldu, 1 kişi yaralandı.

GİRİŞ: 21 Ekim 2026 - 22:54

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Tavşanlı'da kavşakta çarpışma: motosiklet sürücüsü yaralandı

Tavşanlı'da otomobil ile motosiklet çarpıştı

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde, Mülayim Caddesi ile Tunçbilek Caddesi'nin kesiştiği Halk Eğitimi Merkezi kavşağında meydana gelen kazada bir kişi yaralandı.

Kaza yerinde yaşananlar:

Edinilen bilgilere göre, M.Y. yönetimindeki 43 RD 640 plakalı otomobil, Mülayim Caddesi üzerinden gelerek kavşaktan Sağlık Caddesi istikametine sola dönüş yaptığı sırada, Tunçbilek Caddesi üzerinde Balıklı Parkı yönüne seyreden A.A. idaresindeki 43 ADY 590 plakalı motosikletle çarpıştı.

Müdahale ve sağlık durumu:

Çarpışmanın etkisiyle devrilen motosikletin sürücüsü A.A. yaralandı. Olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri, yaralıya olay yerinde ilk müdahaleyi yaptı. Yaralı sürücü, ambulansla Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

KÜTAHYA’NIN TAVŞANLI İLÇESİNDE OTOMOBİL İLE MOTOSİKLETİN ÇARPIŞMASI SONUCU 1 KİŞİ...

KÜTAHYA’NIN TAVŞANLI İLÇESİNDE OTOMOBİL İLE MOTOSİKLETİN ÇARPIŞMASI SONUCU 1 KİŞİ YARALANDI.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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