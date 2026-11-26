TEI öğretmenler gününde kıdemli öğretmeni ziyaret edip iç eğitmenleri kutladı

TEI, Öğretmenler Günü kapsamında gelenekselleşen "En Kıdemli Öğretmen Ziyareti"ni bu yıl da sürdürdü. Şirket temsilcileri, Eskişehir’in en kıdemli öğretmeni Erol Ger'i görev yaptığı Millî Zafer İlkokulu'nda ziyaret ederek hem gününü kutladı hem de eğitimdeki emeklerine teşekkür etti. Ziyaret, kurumun yerel eğitim paydaşlarıyla ilişkisini güçlendirme çabasının somut bir örneği olarak kayda geçti.

iç eğitmenlere teşekkür ve Momentum İç Eğitmen Okulu:

Öğretmenler Günü haftası içinde TEI şirket içi eğitmenlere yönelik bir etkinlik daha gerçekleştirdi. Alanında uzman çalışanların bilgi ve deneyimlerini paylaşmasını amaçlayan Momentum İç Eğitmen Okulu bünyesinde görev alan iç eğitmenlere, katılımcıların gelişimine yaptıkları katkılar nedeniyle teşekkür edildi. Etkinliğe Prof. Dr. Mahmut F. Akşit de katılarak, iç eğitmenlerin kurumsal öğrenme kültüründeki önemine vurgu yaptı.

TEI Akademi ve gençlere yönelik eğitim programları:

TEI Akademi çatısı altında yürütülen eğitim faaliyetleri, sadece çalışanların gelişimini desteklemekle kalmıyor; ekosistemin nitelikli insan kaynağı ihtiyacına cevap verecek programlar da sunuyor. Bu kapsamda Havacılık Motorları Okulu, Havacılık Teknisyen Okulu, İş Hayatına 5 Kala, Benim Mühendislik Hikâyem, Kariyerini Uçur Yaz Stajı Programı ve Gücün Kaynağında Kariyer Uzun Dönem Staj Programı gibi çok katmanlı uygulamalar gençlerin havacılık teknolojileriyle buluşmasına katkı sağlıyor. Şirketin bu çalışmaları, hem kurum içi yetkinliklerin artmasına hem de sektörde sürdürülebilir yetenek havuzunun oluşmasına hizmet ediyor.

TÜRKİYE’NİN LİDER MOTOR ŞİRKETİ TEI, ÖĞRETMENLER GÜNÜ DOLAYISIYLA GELENEKSELLEŞEN "EN KIDEMLİ ÖĞRETMEN ZİYARETİ" KAPSAMINDA BU YIL, ESKİŞEHİR’İN EN KIDEMLİ ÖĞRETMENİ EROL GER’İ GÖREV YAPTIĞI MİLLÎ ZAFER İLKOKULU’NDA ZİYARET ETTİ.