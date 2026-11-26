Tören ve katılımcılar:

Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi 1. sınıf öğrencileri için düzenlenen 2026 Akademik Yılı Önlük Giydirme Töreni, Tıp Fakültesi Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi. Programa; Rektör Prof. Dr. Nedim Sözbir, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ali Öztürk, Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Muhammet Ali Kayıkçı, Tıp Fakültesi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Cengiz Tuncer, öğretim üyeleri, öğrenciler ve aileleri yoğun katılım gösterdi.

Dekan kayıkçı'nın vurguları:

Programın açılış konuşmasını yapan Prof. Dr. Muhammet Ali Kayıkçı, öğrencilere hitaben şunları söyledi: 'Sevgili öğrencilerimiz, Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi ailesine katılımınızdan dolayı sizleri tebrik ediyorum. Bugün uzun bir eğitim hayatı sonrası çok çalışarak hayal ettiğiniz hedeflerinize ulaşmış bulunuyorsunuz. Geleceğin hekimleri olarak mesleğin simgelerinden biri olan bu beyaz önlüğü giyeceksiniz. Fakat beyaz önlük sadece bir simge değildir. Aynı zamanda sorumluluğun, vicdanın, merhametin, bilginin ve etik değerlerin de bir sembolüdür. Bunu asla unutmayın.'

Kayıkçı, tıp eğitiminin disiplin, sabır, sorgulama ve yeniliklere açıklık gerektirdiğini belirterek, öğrencilerin Düzce Üniversitesi'ndeki eğitim süreçlerinde hekimlik mesleğinin değerini kavrayacaklarını söyledi. Ayrıca bu yolculukta ailelerin fedakârlık ve katkılarının önemine dikkat çekti.

Rektör sözbir'in mesajı ve törenin kapanışı:

Prof. Dr. Nedim Sözbir, konuşmasında beyaz önlüğün mesleğin başlangıcı olması dolayısıyla taşıdığı anlamı vurguladı ve öğrenci ile aileleri tebrik etti. Sözbir, iyi öğrenci olmanın iyi doktor olmak anlamına geldiğini belirterek eğitimin ciddiyeti ve devamlılığının önemine işaret etti ve öğrencilere hastalarla 'samimi duygularla ve tebessümle' yaklaşma tavsiyesinde bulundu.

Açılış konuşmalarının ardından; Rektör Prof. Dr. Nedim Sözbir, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ali Öztürk, Prof. Dr. Muhammet Ali Kayıkçı, Prof. Dr. Cengiz Tuncer ile öğretim üyeleri tarafından öğrencilerin ilk beyaz önlükleri giydirildi ve bu an mesleki yolculuklarının başlangıcı olarak kutlandı. Tören, ailelerin gurur dolu anları eşliğinde hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi.

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 1. SINIF ÖĞRENCİLERİNE YÖNELİK DÜZENLENEN 2026 AKADEMİK YILI ÖNLÜK GİYDİRME TÖRENİ, AKADEMİSYENLER, ÖĞRENCİLER VE AİLELERİN KATILIMIYLA TIP FAKÜLTESİ KONFERANS SALONU’NDA GERÇEKLEŞTİRİLDİ.