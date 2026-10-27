Dolar 49,7825 +0,02%
Euro 55,5535 -0,18%
Bist 11.151,03 -0,01%
Altın Gram 6.523,82 +0,93%
EUR/USD 1,1147 -0,29%
Brent Petrol 109,43 -1,18%
--°

Tek katlı ev alevlere teslim oldu, ev sahibi camdan atlayarak kurtuldu

Ulus ilçesi Eldeş köyünde tek katlı bir evde çıkan yangın bina kullanılamaz hale getirdi; uykusunda uyanan Hasan U. camdan atlayarak kurtuldu.

GİRİŞ: 27 Ekim 2026 - 18:21

GÜNCELLEME: 27 Ekim 2026 - 18:29

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Hakan Arslan

Tek katlı ev alevlere teslim oldu, ev sahibi camdan atlayarak kurtuldu

Bartın'ın Ulus ilçesinde ev yangını

Bartın'ın Ulus ilçesi Eldeş köyü Emirtaş mevkiinde bulunan tek katlı bir evde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede yayıldı ve bina kullanılamaz hale geldi.

yangının çıktığı yer ve ev sahibinin durumu:

Yangının çıktığı evde tek başına yaşayan Hasan U. (50)'nin, babasına ait olduğu öğrenilen konutta uykuda olduğu sırada dumanları fark ederek uyandığı belirtildi. Kısa sürede yoğunlaşan duman ve alevlerden kaçınmak için camdan atlayarak kendini dışarı attı ve yangından kurtuldu.

müdahale ve soruşturma:

Olay yerine sevk edilen jandarma ve Ulus İtfaiye Müdürlüğü ekipleri müdahale etti. İtfaiye ekipleri yangını kontrol altına alarak söndürme çalışmalarını tamamladı; bina yangın nedeniyle kullanılamaz hale geldi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

BARTIN&#039;IN ULUS İLÇESİNDE TEK KATLI BİR EVDE ÇIKAN YANGIN SONUCU EV KULLANILAMAZ HALE GELDİ.

BARTIN'IN ULUS İLÇESİNDE TEK KATLI BİR EVDE ÇIKAN YANGIN SONUCU EV KULLANILAMAZ HALE GELDİ.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Gaziantep'te sabah baskını: nitelikli yağma iddiasıyla 8 kişi yakalandı
images

Çambeyli'de ahşap ev alevleri itfaiyenin müdahalesiyle durduruldu
images

İnternet tuzağı: Mersin'de nitelikli dolandırıcılık ve yasadışı bahis operasyonu
images

Antalya’da adliye sahtekarlığı: kendisini başsavcı vekili olarak tanıtan 3 kişi...

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Gaziantep'te sabah baskını: nitelikli yağma iddiasıyla 8 kişi yakalandı

Çambeyli'de ahşap ev alevleri itfaiyenin müdahalesiyle durduruldu

İnternet tuzağı: Mersin'de nitelikli dolandırıcılık ve yasadışı bahis operasyonu

Ev sahibi Alanya'da gol şovu: Serenity Alanya Belediyespor son 16'da

TREND HABERLER

Kocaeli'de veriden hizmete: yapay zeka ile dijital belediyecilik

Samsun’da SAYSAD TSM korosunun kuruluş konseri cumhuriyet coşkusuyla sahnelendi

Diyarbakır’da yağmura rağmen müzik susmadı: Niran Ünsal 30 Ekim’de yeniden sahnede

Kestel'de ezgiler buluşuyor: halk müziği korosu yeni döneme başlıyor

tüketici hakem heyetleri 9 ayda 690 bin uyuşmazlığı çözdü, bakan bolat açıkladı

Selin ardından Üzümlü köylerinde hasar tespiti ve koordinasyon sürüyor

İnsanı odağa koyan büyüme: Vahap Küçük'ten ForumOne ve LC Waikiki vizyonu

Altınözü'nde traktör devrildi; sürücü ekiplerin müdahalesiyle kurtarıldı