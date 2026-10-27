Tek katlı ev alevlere teslim oldu, ev sahibi camdan atlayarak kurtuldu

Bartın'ın Ulus ilçesinde ev yangını

Bartın'ın Ulus ilçesi Eldeş köyü Emirtaş mevkiinde bulunan tek katlı bir evde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede yayıldı ve bina kullanılamaz hale geldi.

yangının çıktığı yer ve ev sahibinin durumu:

Yangının çıktığı evde tek başına yaşayan Hasan U. (50)'nin, babasına ait olduğu öğrenilen konutta uykuda olduğu sırada dumanları fark ederek uyandığı belirtildi. Kısa sürede yoğunlaşan duman ve alevlerden kaçınmak için camdan atlayarak kendini dışarı attı ve yangından kurtuldu.

müdahale ve soruşturma:

Olay yerine sevk edilen jandarma ve Ulus İtfaiye Müdürlüğü ekipleri müdahale etti. İtfaiye ekipleri yangını kontrol altına alarak söndürme çalışmalarını tamamladı; bina yangın nedeniyle kullanılamaz hale geldi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

BARTIN'IN ULUS İLÇESİNDE TEK KATLI BİR EVDE ÇIKAN YANGIN SONUCU EV KULLANILAMAZ HALE GELDİ.