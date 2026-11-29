Tekirdağ'da fırtınanın etkileri

Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde etkili olan şiddetli fırtına günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Hürriyet Mahallesi'nde bir ağaç fırtınanın etkisiyle kökünden sökülerek yola devrildi, ihbar üzerine bölgeye sevk edilen ekipler ağacı kaldırmak için çalışma başlattı.

Karayolunda müdahale:

Devrilen ağacın kaldırılması için gelen ekiplerin çalışması devam ediyor. Olay yerinde güvenlik önlemleri alındı ve kaldırma çalışmaları sürüyor.

Denizde yaşananlar:

Marmara Denizi'nde etkisini artıran fırtına nedeniyle denizde büyük dalgalar oluştu. Olumsuz hava şartları nedeniyle balıkçı tekneleri denize açılamadı ve limanda beklemeye başladı.

Fırtına nedeniyle çok sayıda uluslararası yük taşımacılığı yapan büyük gemi de Süleymanpaşa kıyılarına demirledi. Kıyıya demirleyen gemiler ve oluşan yüksek dalgalar bölgeden gözlemlendi.

Hem kara hem denizde yaşanan bu olumsuzluklar, bölgedeki günlük hayatı aksattı; ekiplerin devrilen ağacı kaldırma çalışması ile limandaki bekleyiş sürüyor.

TEKİRDAĞ'DA FIRTINA SEBEBİYLE BİR AĞAÇ DEVRİLDİ