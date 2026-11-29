Kampın amacı ve organizasyonu:

Elazığ'da düzenlenen Lider Çocuk Tarım Kampı, Tarım ve Orman Bakanlığı Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığı koordinasyonunda ve Elazığ İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından, 40 ilkokul öğrencisinin katılımıyla gerçekleştirildi. Programın temel hedefi, çocukların tarımsal üretimi tanıması, kadın emeğinin üretimdeki rolünü kavraması ve doğal kaynakların korunması konusunda bilinçlenmelerini sağlamaktı. Tema olarak belirlenen 'Çocuk, Kadın, İklim', eğitimlerin yönlendirilmesinde temel çerçeveyi oluşturdu.

Saha ziyaretleri ve eğitim içeriği:

Kamp, Elazığ Su Ürünleri Araştırma Enstitüsündeki tanıtımla başladı. Burada öğrenciler, su ürünleri alanında yürütülen çalışmaları yerinde görerek üretim süreçleri ve laboratuvar uygulamaları hakkında bilgi aldı. Uluslararası Kadın Çiftçiler Yılı kapsamındaki oturumlarda ise kadınların tarımsal üretimdeki rolü ve kadın emeğinin değeri vurgulandı.

Programa katılan öğrenciler, gıdanın üretimden sofraya uzanan yolculuğunu anlamaya yönelik olarak Elazığ Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğünü ziyaret etti; burada gıda analizleri ve gıda güvenilirliğinin sağlanmasına dönük uygulamalar anlatıldı. Ardından bir yemek üretimi işletmesine yapılan ziyaretle üretim süreçleri yerinde gözlemlendi ve üretimin hijyen ile kalite kontrol aşamalarının önemi pekiştirildi.

Kamp kapsamında ayrıca Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü gezisi gerçekleştirildi; öğrenciler hava gözlemleri ile ölçüm tekniklerini tanıyarak iklim ve meteoroloji konularında temel bilgiler edindi. Son saha ziyareti olarak Elazığ Süt Üreticileri Birliğinde süt üretimine ilişkin uygulamalar ve üretici birliklerinin işleyişi anlatıldı.

Kapanış ve katılım belgeleri:

Eğitim ve gezilerin tamamlanmasının ardından kamp, öğrencilerin kendi okullarında gerçekleştirilen kapanış töreni ile son buldu. Okul müdürleri ve İl Müdürlüğü teknik personeli eşliğinde öğrencilere katılım belgeleri verildi ve toplu hatıra fotoğrafı çekildi. Program, katılımcılara tarım, gıda güvenliği ve iklim konularında somut deneyimler sunarak bilinç oluşturmaya yönelik bir adım olarak tamamlandı.

ELAZIĞ’DA LİDER ÇOCUK TARIM KAMPI EĞİTİMİ