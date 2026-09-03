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Tekirdağ şehir hastanesi'nde teknoloji destekli yeni güvenlik dönemi

Tekirdağ Şehir Hastanesi'nde ana girişe X-Ray, diğer kapılara kapı tipi metal dedektörleri konuldu; kontrollerin hızlı ve düzenli yapılması amaçlanıyor.

GİRİŞ: 03 Eylül 2026 - 11:27

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EDİTÖR: Serkan Varol

Tekirdağ şehir hastanesi'nde teknoloji destekli yeni güvenlik dönemi

güvenlik önlemleri devreye alındı:

Tekirdağ İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi'nde hasta, hasta yakını, sağlık çalışanı ve ziyaretçi güvenliğini artırmak amacıyla yeni uygulamalar hayata geçirildi. Hastane yönetimi, günlük işleyişi etkilemeden kontrollü ve güvenli bir ortam sağlanmasının hedeflendiğini bildirdi.

uygulamanın ayrıntıları:

Güvenlik tedbirleri kapsamında ana giriş bölümüne X-Ray cihazı yerleştirildi. Hastanenin diğer girişlerinde ise kapı tipi metal dedektörler ile kontrol uygulamaları başlatıldı. Bu düzenleme ile birlikte giriş kontrollerinin daha düzenli ve hızlı yapılması hedefleniyor.

yönetimin hedefi ve süreç:

Yetkililer, güvenlik personelinin teknolojik sistemlerden faydalanarak kontrolleri daha etkin bir şekilde gerçekleştirdiğini vurguladı. Hastane yönetimi, sağlık hizmetlerinin güvenli ve huzurlu bir ortamda sürdürülmesi için güvenlik altyapısının geliştirilmesine yönelik çalışmaların süreceğini ilan etti.

HASTANE YÖNETİMİ TARAFINDAN, SAĞLIK HİZMETLERİNİN GÜVENLİ VE HUZURLU BİR ORTAMDA SÜRDÜRÜLEBİLMESİ...

HASTANE YÖNETİMİ TARAFINDAN, SAĞLIK HİZMETLERİNİN GÜVENLİ VE HUZURLU BİR ORTAMDA SÜRDÜRÜLEBİLMESİ İÇİN GÜVENLİK ALTYAPISININ GELİŞTİRİLMESİNE YÖNELİK ÇALIŞMALARIN DEVAM EDECEĞİ BİLDİRİLDİ.

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

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