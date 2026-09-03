Tekirdağ'da 200 yıllık zabıta geleneği törenle kutlandı

Tören ve açılış:

Kutlamalar, Tekirdağ Valiliği önündeki Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başladı. Törene Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Candan Yüceer, belediye yöneticileri, zabıta personeli ve kamu kurumlarının temsilcileri katıldı. Çelenk sunumunun ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Konuşmalar ve kurum vurgusu:

Törende konuşan Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanı Sedat Akbıyık, 200 yıllık köklü geçmişe sahip Zabıta Teşkilatı'nın kent düzeninin sağlanmasında önemli görevler üstlendiğini söyledi. Akbıyık, zabıta personelinin vatandaşlarla doğrudan temas halinde çalıştığını ifade ederek teşkilatın yerel hizmetteki işlevine dikkat çekti.

Akbıyık’ın değerlendirmeleri, Zabıta Teşkilatı’nın hem düzenin korunmasında hem de belediye ile halk arasındaki ilişkiyi güçlendirmedeki rolünü öne çıkardı.

Belediye programı ve birlik mesajı:

Kutlama programı kapsamında Başkan Candan Yüceer, zabıta personelini belediye hizmet binasında ağırladı. Yüceer, kentte huzur, düzen ve esenliğin sağlanması için görev yapan zabıta personeline teşekkür ederek Zabıta Haftasını kutladı.

Yüceer, zabıta personelinin belediye ile vatandaş arasında önemli bir bağ kurduğunu vurgulayarak görevlerini özveriyle sürdüren personele başarılar diledi. Program, Başkan Yüceer’in zabıta personeliyle belediye yemekhanesinde düzenlenen öğle yemeğinde bir araya gelmesiyle son buldu.

200’üncü kuruluş yıl dönümü ve haftalık kutlamalar, zabıtanın yerel hizmetlerdeki sürekliliğini ve toplumla kurduğu doğrudan iletişimin değerini bir kez daha ortaya koydu.

ZABITA TEŞKİLATI'NIN KURULUŞUNUN 200'ÜNCÜ YIL DÖNÜMÜ VE 1-7 EYLÜL ZABITA HAFTASI, TEKİRDAĞ'DA DÜZENLENEN TÖREN VE ÇEŞİTLİ ETKİNLİKLERLE KUTLANDI.