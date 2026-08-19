Tekirdağ'da hafta boyunca süren uyuşturucu operasyonunda 121 şüpheliye işlem

Tekirdağ'da hafta içinde yürütülen uyuşturucu operasyonu:

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 10-17 Ağustos 2026 tarihleri arasında il genelinde uyuşturucu madde ticareti ve kullanımının önlenmesine yönelik kapsamlı çalışmalar yürüttü. Yapılan uygulama ve operasyonlarda, ele geçirilen maddeler ve yakalanan şüpheliler, yetkililerin açıklamasına göre suçla mücadelede önemli bir yoğunluğu gösterdi.

operasyon detayları:

Çalışmalar kapsamında güvenlik güçleri tarafından toplamda 1 kilogram 342 gram çeşitli uyuşturucu madde, 1 bin 291 adet sentetik ecza hapı, 36 bin 510 kullanımlık uyuşturucu emdirilmiş materyal, 21 kök Hint keneviri ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 53 bin 380 TL para ele geçirildi.

hukuki işlemler ve emniyetin bildirimi:

Operasyon ve uygulamalar sonucunda, 18'i uyuşturucu madde ticareti yaptığı değerlendirilen olmak üzere toplam 121 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı. İşlemleri yapılan şüphelilerden 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 8 şüpheli tutuklandı. Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü, uyuşturucu madde ticareti ve kullanımının önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdüreceğini bildirdi.

ELE GEÇİRİLENLER