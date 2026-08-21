Tekirdağ’da üreticiden sofraya yeni halka: TEK Market Marmaraereğlisi şubesi açıldı

TEK Market Marmaraereğlisi'nde hizmete girdi

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi tarafından üretici ile tüketiciyi doğrudan buluşturmak amacıyla yürütülen TEK Market projesinin sekizinci şubesi Marmaraereğlisi'nde düzenlenen törenle açıldı. Proje, açılışın yapıldığı günde saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı; protokol üyelerinin katılımı ve kurdele töreninin ardından vatandaşların kullanımına sunuldu.

Proje, 8 ayda sekizinci şubesine ulaşarak hızlı bir yayılan gösterdi; belediyenin hedefi, eylül ayı sonuna kadar Tekirdağ'ın 11 ilçesinin tamamında hizmet sunmak.

projenin hedefleri ve yayılma planı:

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Candan Yüceer, TEK Market'in temel amacının yerel üreticiyi desteklemek ve üreticiden tüketiciye doğrudan bir satış kanalı oluşturmak olduğunu vurguladı. Yüceer, projenin önümüzdeki dönemde genişletileceğini; Çorlu'da açılacak iki yeni şubenin ardından Kapaklı ve Çerkezköy'de de yeni noktaların hizmete gireceğini, nüfus ve ihtiyaç durumuna göre bazı ilçelerde şube sayısının artırılarak toplamda 13 şubeye ulaşılabileceğini belirtti.

Yetkililer, projenin eylül ayı sonuna kadar Tekirdağ'ın 11 ilçesinin tamamına ulaşmasının planlandığını söyledi; şu ana kadar Süleymanpaşa, Çerkezköy, Hayrabolu, Şarköy, Malkara, Muratlı ve Saray'da şubeler açılmıştı.

yerel üretici ve ürün yelpazesi:

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Gıda Tarım Sanayi ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürü Hakan Biçer, TEK Market'in yerel üreticiyi destekleyen ve vatandaşların kaliteli ürünlere uygun şartlarda ulaşmasını sağlayan bir model olduğunu belirtti. Biçer, TEK Marketlerde satılan ürünlerin yüzde 100 Tekirdağ ürünlerinden oluştuğunu ifade etti.

Üreticilerden temin edilen et ürünleri, belediyeye ait mezbahada işlenerek kıyma, kuşbaşı, köfte, kavurma ve sucuk gibi işlenmiş ürünler olarak raflara geliyor. Bunun yanı sıra süt ürünleri ile kadınların el emeği olan tarhana, kuskus ve kesme gibi yöresel ürünler de marketlerde satışa sunuluyor.

Yetkililer, modelin hem üreticinin gelirini iyileştirmeyi hem de tüketicinin doğrudan ve daha güvenilir kaynaklardan uygun fiyatla alışveriş yapmasını sağlamayı hedeflediğini vurguladı.

Marmaraereğlisi'nde açılış töreni ve devam eden çalışmalar:

Açılış törenine Marmaraereğlisi Belediye Başkanı Mustafa Onur Bozkurter, siyasi parti temsilcileri, Büyükşehir ve ilçe belediyesi bürokratları, muhtarlar, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Protokol üyeleri kurdeleyi keserek TEK Market Marmaraereğlisi Şubesi'ni hizmete açtı; açılışın ardından Başkan Yüceer ve beraberindekiler marketi gezip satışa sunulan ürünleri inceledi.

Yüceer, klasik belediyecilik anlayışının ötesinde çalıştıklarını belirterek Marmaraereğlisi'nde altyapı çalışmalarının sürdüğünü söyledi. Marmaraereğlisi arıtma tesisinin tamamlandığını, Yeniçiftlik Mahallesi'ne yapılması planlanan arıtma tesisi için projenin hazırlandığını ve eylül ayında ihale sürecine çıkılacağını açıkladı.

Belediye bütçesinin titizlikle yönetildiğine dikkat çeken Yüceer, vatandaşların ödediği vergilerin hizmet olarak geri döndüğünü ifade etti. Konuşmasında, "Biz konuşan değil, yapan; verdiği sözü tutan bir belediyecilik anlayışıyla çalışıyoruz" diyerek hizmet vurgusunu yineledi ve vatandaşlara seslenirken "Siz yeter ki bize inanın, biz Candan çalışmaya devam edeceğiz" sözlerini kullandı.

TEK Market Marmaraereğlisi Şubesi'nin açılmasıyla proje, üreticiden tüketiciye doğrudan satış modelini Tekirdağ genelinde güçlendirmeye ve yerel üretimi görünür kılmaya devam ediyor.

TEK MARKET PROJESİNİN 8'İNCİ ŞUBESİ MARMARAEREĞLİSİ'NDE DÜZENLENEN TÖRENLE HİZMETE AÇILDI.