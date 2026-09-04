Tekman'da kırsal yangın 700-800 ot balyasını kül etti

olayın detayları:

Erzurum'un Tekman ilçesine yaklaşık 15 kilometre uzaklıktaki Mescitli Mahallesi'nde çıkan yangında, çiftçi Ahmet Bozkurt'a ait tahmini 700 ila 800 ot balyası tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.

Yangına ilk müdahaleyi çevredeki vatandaşlar yaptı, ardından bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

müdahale ve söndürme çalışmaları:

İhbar üzerine olay yerine giden Erzurum Büyükşehir Belediyesi ve Tekman Belediyesi itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

hasar ve soruşturma:

Yangın sonucu yüzlerce balya kullanılamaz hale gelirken, yangının çıkış nedeni yetkililer tarafından araştırılıyor. Olayla ilgili hasar tespiti ve soruşturma sürecinin devam ettiği bildirildi.

ERZURUM’UN TEKMAN İLÇESİNE YAKLAŞIK 15 KİLOMETRE UZAKLIKTA BULUNAN MESCİTLİ MAHALLESİ’NDE SAAT 18 SULARINDA ÇIKAN YANGINDA YÜZLERCE OT BALYASI KÜL OLDU.