Telefon diplomasisi: Yaşar Güler ve Wes Streeting savunma gündemini masaya yatırdı

Görüşmenin kapsamı:

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ile Birleşik Krallık Savunma Bakanı Wes Streeting arasında bir telefon görüşmesi gerçekleştirildi. Görüşmede ikili ve bölgesel savunma ile güvenlik konularında karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu.

Konunun önemi:

Taraflar arasındaki bu tür temaslar, diplomaside hızla bilgi paylaşımı ve koordinasyon sağlama rolü üstlenir. Telefon görüşmeleri, sahadaki gelişmeler ve ortak güvenlik dengeleri hakkında anlık değerlendirme yapmak için tercih edilen bir yöntemdir.

İzlenecek süreç:

Görüşmenin ardından somut adımlar veya ortak açıklama konusunda bir detay paylaşılmadı. Ancak, iki ülke savunma ilişkilerinde karşılıklı iletişimin sürdürülmesi ve konuların takip edilmesi beklenir.

MİLLİ SAVUNMA BAKANI YAŞAR GÜLER, BİRLEŞİK KRALLIK SAVUNMA BAKANI WES STREETİNG İLE TELEFONDA GÖRÜŞTÜ.