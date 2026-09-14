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Telefon mesajı tartışması sopayla bitti: 5 çocuk babası gözaltına alındı

Adana Sarıçam'da cep telefonundaki mesajı soran partnerini sopayla darp eden 38 yaşındaki 5 çocuk babası İ.O., görüntülerin paylaşılmasının ardından gözaltına alındı.

GİRİŞ: 14 Eylül 2026 - 13:14

GÜNCELLEME: 14 Eylül 2026 - 13:18

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Telefon mesajı tartışması sopayla bitti: 5 çocuk babası gözaltına alındı

Olayın ayrıntıları

Adana'nın Sarıçam ilçesi Gültepe Mahallesi'nde yaşanan olayda, inşaat işçisi İ.O. (38) ile birlikte yaşamaya başladığı belirtilen S.A. (43) arasında tartışma çıktı. İddiaya göre sabah saatlerinde S.A., İ.O.'nun cep telefonunda başka bir kişiyle mesajlaştığını görünce 'Sen beni aldatıyor musun?' diye sordu; bu sözlerin ardından ikili arasında kavga yaşandı.

Tartışma büyüdü ve sinirlenen İ.O., eline aldığı sopa ile S.A.'yı darp etti. Olayın meydana geldiği sırada kadının yardım çığlıkları mahallede yankılandı.

Görüntülerin rolü

Yaşanan anlar çevrede bulunan bir kişi tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Kayda geçen görüntülerin sosyal medyada ve haber kaynaklarında yer almasının ardından olay, bölge emniyet birimlerinin dikkatini çekti.

Soruşturma ve gözaltı

Sarıçam İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, görüntüler doğrultusunda İ.O.'yu yakalayarak gözaltına aldı. Olayla ilgili adli ve idari incelemelerin başlatıldığı, soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

ADANA’DA DİNİ NİKAHLI YAŞADIĞI KADININ, ‘SEN BENİ ALDATIYOR MUSUN?’ SÖZÜ ÜZERİNE SİNİRLENİP SOPA...

ADANA’DA DİNİ NİKAHLI YAŞADIĞI KADININ, ‘SEN BENİ ALDATIYOR MUSUN?’ SÖZÜ ÜZERİNE SİNİRLENİP SOPA İLE KADINI DARP EDEN 5 ÇOCUK BABASI GÖZALTINA ALINDI.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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