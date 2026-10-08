Dolar 49,3222 +0,25%
Euro 55,3083 +0,40%
Bist 12.213,58 +0,75%
Altın Gram 6.596,23 +0,06%
EUR/USD 1,1215 +0,13%
Brent Petrol 103,92 -0,35%
--°

Tepeköy ışıkları yakınında motor alevlendi, sürücü aracı güvenle durdurdu

Çan ilçesinde Tepeköy ışıkları yakınında motor bölümünden dumanlar yükselen 17 ABK 604 plakalı otomobil yandı; itfaiye yangını söndürdü.

GİRİŞ: 08 Ekim 2026 - 21:53

GÜNCELLEME: 08 Ekim 2026 - 22:03

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Burcu Kaya

Tepeköy ışıkları yakınında motor alevlendi, sürücü aracı güvenle durdurdu

Olayın gelişimi:

Çanakkale’nin Çan ilçesinde, Terzialan beldesinden Çan istikametine seyreden 17 ABK 604 plakalı otomobilin motor bölümünden dumanlar yükseldi. Sürücü, Tepeköy ışıkları yakınlarına geldiğinde durumu fark ederek aracı güvenli şekilde yol kenarına çekti ve yetkililere haber verdi.

Edinilen bilgiye göre sürücünün hızlı müdahalesi trafik akışının aksamasını önledi ve olay yerine erişimi kolaylaştırdı.

itfaiye müdahalesi ve hasar:

İhbar üzerine kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, alevlere müdahale ederek yangını kontrol altına aldı ve söndürdü. Müdahale sırasında yangın araç içinde hızlı yayılarak hasara yol açtı.

Yangın sonucunda otomobilin ön kısmı tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Olayda can kaybı veya yaralanma bilgisi paylaşılmadı.

inceleme başlatıldı:

Olayla ilgili olarak jandarma tarafından soruşturma ve inceleme başlatıldı. Yetkililer, yangının kesin çıkış nedenini belirlemek için çalışmayı sürdürüyor.

ÇANAKKALE&#039;NİN ÇAN İLÇESİNDE SEYİR HALİNDEYKEN MOTOR KISMINDAN DUMANLAR YÜKSELEN OTOMOBİL ALEV ALEV...

ÇANAKKALE'NİN ÇAN İLÇESİNDE SEYİR HALİNDEYKEN MOTOR KISMINDAN DUMANLAR YÜKSELEN OTOMOBİL ALEV ALEV YANDI.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Maltepe enkazında arama: bir kişinin cansız bedenine ulaşıldı
images

Bahçedeki koku izini süren 'Evin' 14 kenevir ve 1 kilo 240 gram esrar buldu
images

Yahşihan soruşturmasında şoförün ifadesi: maaş belediyeden, daire devri iddiası
images

Kilis'te rögar kapağına çarpma sonrası motosiklet 28 metre sürüklendi, sürücü ağ...

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Bahçedeki koku izini süren 'Evin' 14 kenevir ve 1 kilo 240 gram esrar buldu

Yahşihan soruşturmasında şoförün ifadesi: maaş belediyeden, daire devri iddiası

Kilis'te rögar kapağına çarpma sonrası motosiklet 28 metre sürüklendi, sürücü ağır yaralandı

Ağaçkonak'ta tabancasını temizlerken sol ayağından yaralanan imam hastaneye kaldırıldı

TREND HABERLER

Lise eylemlerinde beş günde ülke genelinde binlerce gözaltı

Bandırma'da gençlik ve spor yatırımlarının ilerleyişini yerinde değerlendiren Adem Özalp

Sarıyer'de karşı şeridin sıkıştırması zincirleme kazaya neden oldu

Erzincan'da gıda güvenliği denetimleri: sahte ürünlere sıkı takip

Okullarda gıda bilinci: Erzincan'da 1.004 öğrenciye hijyen ve israf eğitimi

Tercan'da tarlalar kışlık patatesle dolu: hasat sezonu başladı

Gençler askerlerle aynı safta buluştu: 'Mehmetçik ile Bir Gün' deneyimi

Rektör Kuyrukluyıldız birlikte çalışmanın önemini personelle kahvaltıda vurguladı