Tercan'da öğretmenler günü voleybol turnuvası tamamlandı

Erzincan'ın Tercan ilçesinde, 24 Kasım Öğretmenler Günü etkinlikleri kapsamında düzenlenen voleybol turnuvası bu yıl da ilçe eğitim camiasını bir araya getirdi. Tercan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce organize edilen ve üçüncüsü gerçekleştirilen turnuvaya çok sayıda takım katıldı; maçlar hem rekabet hem de dostluk havasında geçti.

finalde çekişme ve sonuç:

Turnuvanın final karşılaşmasında Tercan Anadolu Lisesi ile Tercan Yatılı Bölge Ortaokulu (YİBO) takımları karşılaştı. Çekişmeli geçen müsabakayı kazanan Tercan Anadolu Lisesi, turnuvanın şampiyonu oldu. Final maçındaki mücadele ve tribünlerin verdiği destek, organizasyonun coşkusunu artırdı.

organizasyon ve verilen mesaj:

Turnuvanın organizasyon sorumlusu olan Tercan İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Arif Kıranlıoğlu, etkinliği büyük bir coşku ve dayanışma içinde tamamlamanın mutluluğunu dile getirdi. Kıranlıoğlu, turnuvanın artık ilçede gelenekselleşen anlamlı bir etkinliğe dönüştüğünü vurgulayarak, sınıf ortamının ötesinde öğretmenlerin bir araya gelmesinin mesleki birlikteliğe katkı sağladığını belirtti.

Kıranlıoğlu, turnuvaya katılan takımlara, organizasyonda emeği geçenlere ve tribünlerden destek veren herkese teşekkür etti ve şampiyon olan Tercan Anadolu Lisesi takımını tebrik etti. Ayrıca tüm öğretmenlerin 24 Kasım Öğretmenler Gününü kutladı; turnuvanın amaçlarından birinin mesleki dayanışmayı güçlendirmek olduğunu yineledi.

TERCAN'DA ÖĞRETMENLER GÜNÜ DOLAYISIYLA VOLEYBOL TURNUVASI DÜZENLENDİ