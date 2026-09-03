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Tespihle teşekkür: Özlü zabıta personeliyle bir arada

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, 1-7 Eylül Zabıta Haftası'nda Darıcı Mahallesi hizmet binasını ziyaret edip personele kehribar tespih hediye etti.

GİRİŞ: 03 Eylül 2026 - 10:21

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Tespihle teşekkür: Özlü zabıta personeliyle bir arada

ziyaret ve karşılaşma:

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, 1-7 Eylül Zabıta Haftası kapsamında Zabıta Müdürlüğü'nün Darıcı Mahallesi'ndeki hizmet binasını ziyaret etti. Başkan Özlü, Zabıta Müdürü Selçuk Yıldırım ve birim personelleri tarafından karşılandı. Zabıta personeliyle tek tek selamlaşarak sohbet eden Özlü, çalışmalarından dolayı personele teşekkür etti.

başkanın vurguları:

Ziyaret sırasında birimlerde incelemelerde bulunan Özlü, personele yönelik konuşmasında şunları söyledi: "Düzce düzenli, planlı, muntazam bir şehir olacak. Bu sizin sayenizde olur. İşimizi güzel yapıyoruz, çok çalışıyoruz. Temel kural bu. Allah size güzel hizmetler yapmayı nasip etsin." Bu sözlerle başkan, zabıta birimlerinin kent düzenindeki rolüne dikkat çekti.

hediye ve müdürün teşekkürleri:

Programın sonunda Başkan Özlü, Zabıta Müdürlüğü bünyesinde görev yapan personele kehribar tespih hediye etti ve "Kehribar tespih, bununla ya sabır çekeceksin" dedi. Zabıta Müdürü Selçuk Yıldırım ise ziyaretten ve verilen destekten dolayı teşekkür ederek, "Zabıta Müdürlüğü’nün hiç kendisine ait bir binası olmamış. Sizin döneminizde burayı bize tahsis ettirdiğiniz ve yaptırdığınız için teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Başkan Özlü'nün birim gezisi, personelle kurulan birebir iletişim ve verilen hediyelerle sona erdi; ziyaret, zabıtanın kent yaşamındaki önemine değinen mesajlarla tamamlandı.

DÜZCE BELEDİYE BAŞKANI DR. FARUK ÖZLÜ, ZABITA HAFTASI DOLAYISIYLA ZİYARET ETTİĞİ PERSONELE TESPİH...

DÜZCE BELEDİYE BAŞKANI DR. FARUK ÖZLÜ, ZABITA HAFTASI DOLAYISIYLA ZİYARET ETTİĞİ PERSONELE TESPİH HEDİYE ETTİ.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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