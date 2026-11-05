Thomas Reis: kornerden yediğimiz gol maçın kaderini belirledi

Thomas Reis'in değerlendirmesi

UEFA Konferans Ligi’nin 3. haftasında Trabzonspor, sahasında Alman ekibi Freiburg’a 1-0 mağlup oldu. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında teknik direktör Thomas Reis açıklamalarda bulundu.

ilk yarı ve pas hataları:

İlk kez mağlubiyet sonrası basın toplantısına katıldığını belirten Reis, karşılaşmada yaptıkları hatalara dikkat çekti: "Çok basit pas hataları yaptık. Kornerden gol yedik. İkinci yarıda toparlandık ve iyiydik. Bu maçın hakkının beraberlik olduğunu düşünüyorum. Ancak günün sonunda kaybeden biz olduk. Şimdi odaklanmamız gereken bir Süper Lig maçı var" dedi.

duran topların önemi:

Gol yollarında etkisiz kaldıklarını vurgulayan Reis, duran topların maç sonuçlarına doğrudan etki ettiğini şöyle özetledi: "Gol atamadık. Duran toptan gol yedik. Bu bizim açımızdan iyi değil. Duran topların ne kadar önemli olduğunu ve maçların sonucunu belirleyebildiğini bugün bir kez daha görmüş olduk".

Trabzonspor Teknik Direktörü Thomas Reis, Freiburg maçının ardından yaptığı açıklamada, ilk yarıda basit hatalar yaptıklarını, ikinci yarıda ise toparlandıklarını belirterek, mücadelenin hakkının beraberlik olduğunu söyledi.