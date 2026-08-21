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Thusis'te restoranda çıkan yangında 8 yaralı, 5 kişi kayıp

Thusis'te restoran yangınında 8 kişi yaralandı, 5 kişi kayıp; itfaiye 100 personelle müdahale etti, yaralılar Chur, Thusis, Ilanz ve Zürih'e sevk edildi.

GİRİŞ: 21 Ağustos 2026 - 12:52

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Thusis'te restoranda çıkan yangında 8 yaralı, 5 kişi kayıp

olay ve müdahale:

İsviçre’nin Thusis kasabasındaki bir restoranda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Polis, yangında 8 kişinin yaralandığını ve 5 kişiden haber alınamadığını açıkladı. İlk belirlemelere göre yangın, restoranın ikinci katında gece saatlerinde başladı ve kısa sürede binanın üst katlarına yayıldı.

Olay yerine yaklaşık 100 itfaiye eri sevk edildi ve yangına müdahale edildi. Polis, restorana ek olarak binada dairelerin bulunduğunu ve içeriden 14 kişinin kaçmayı başardığını bildirdi. Kaçanlardan ikisi ağır, ikisi orta derecede ve dördü hafif yaralandı.

Yaralılar çevredeki sağlık kuruluşlarına sevk edildi; hastaneler arasında Chur, Thusis, Ilanz ve Zürih yer aldı. Yetkililer, kayıp kişilerin bulunması için arama çalışmalarını yoğunlaştırdı.

soruşturma ve bölgesel bağlam:

Olayla ilgili geniş çaplı bir soruşturma başlatıldı. Yetkililer yangının çıkış nedenini belirlemek ve kayıp kişilerin akıbetini netleştirmek için çalışmalarını sürdürüyor.

Thusis, bağlı olduğu Graubünden (Grisons) Kantonu içinde yer alıyor; bölge hem yaz hem de kış tatili için popüler. Yetkililer, yangının yerel topluluk üzerindeki etkilerini ve benzer güvenlik risklerini değerlendireceklerini duyurdu.

İSVİÇRE’NİN THUSİS KASABASINDA BİR RESTORANDA ÇIKAN YANGINDA 8 KİŞİ YARALANIRKEN, 5 KİŞİDEN DE...

İSVİÇRE’NİN THUSİS KASABASINDA BİR RESTORANDA ÇIKAN YANGINDA 8 KİŞİ YARALANIRKEN, 5 KİŞİDEN DE HABER ALINAMIYOR.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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