Tiflis ziyaretinde anma ve güvenlik iş birliği vurgusu

Çiftçi Tiflis’te anıta çelenk bıraktı

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, resmi davet üzerine gittiği Gürcistan’da görevlerini yerine getirirken hayatını kaybeden polis memurları anısına düzenlenen törende anıta çelenk bıraktı ve dua etti. Ziyaret kapsamında Gürcistanlı mevkidaşı Sulkhan Tamazaşvili ile bir araya geldi.

karşılama ve görüşme:

Bakan Çiftçi, Tiflis Uluslararası Havalimanı’nda Gürcistan İçişleri Bakanı Sulkhan Tamazaşvili, Türkiye’nin Tiflis Büyükelçisi Mustafa Türker Arı ve diğer yetkililer tarafından karşılandı. Çiftçi ile Tamazaşvili arasında basına kapalı bir görüşme yapıldı; daha sonra Gürcistan İçişleri Bakanlığı binasına geçilerek anma töreni gerçekleştirildi.

ikili iş birliği ve organize suçlarla mücadele:

Gürcistan İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, gerçekleştirilen geniş kapsamlı görüşmede iki ülke bakanlıkları arasındaki mevcut iş birliği ele alındı. Görüşmede, ikili iş birliğinin derinleştirilmesine yönelik öncelikler belirlendi ve özellikle organize suçlarla mücadele alanındaki iş birliğine vurgu yapıldı. Taraflar mevcut iş birliğinin güçlendirilmesinin önemini vurgulayarak, gelecekte iş birliğini geliştirmeye hazır olduklarını ifade etti.

Görüşmenin sonunda Bakan Çiftçi, davet ve verimli görüşme için mevkidaşına teşekkür etti ve karşılıklı ziyaret kapsamında Gürcistanlı bakanı Türkiye'ye davet etti. Çiftçi, anma töreninin ardından beraberindeki heyetle genişletilmiş formatta gerçekleştirilen toplantıya katıldı.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Gürcistan'a yaptığı resmi ziyarette görevlerini yerine getirirken hayatını kaybeden polis memurlarının anısına dikilen anıta çelenk bıraktı.