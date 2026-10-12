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Tıp fakültesinde sağlık ve maneviyatı buluşturan kahvaltı

Tuğba Anatoprak ve Hacer Genç, AFSÜ Tıp Fakültesi öğrencileriyle tanışma kahvaltısında buluştu; tefsir dersleri ve el yapımı tespihler paylaşıldı.

GİRİŞ: 12 Ekim 2026 - 11:00

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EDİTÖR: Serkan Varol

Tıp fakültesinde sağlık ve maneviyatı buluşturan kahvaltı

Afyonkarahisar'da düzenlenen tanışma kahvaltısı

Afyonkarahisar İl Müftü Yardımcısı Tuğba Anatoprak ile İl Vaizi Hacer Genç, Sağlık Bilimleri Üniversitesi (AFSÜ) Tıp Fakültesi öğrencilerine yönelik düzenlenen tanışma kahvaltısında bir araya geldi. Etkinlik, genç hekim adaylarına manevi destek sağlama ve iletişimi güçlendirme amacı taşıdı.

vaizin vurguları:

Programda konuşan İl Vaizi Hacer Genç, öğrencilere hoş geldin diyerek zamanın verimli değerlendirilmesi gerektiğini vurguladı. Genç, hekimlik mesleğinde zihin, kalp ve ahlak dengesinin korunmasının önemine dikkat çekti ve öğrencilere yönelik haftalık tefsir derslerinin amacı ile bu buluşmaların katkılarını anlattı.

anatoprak'ın mesajı:

İl Müftü Yardımcısı Tuğba Anatoprak, H.Z. Peygamber’in hayatından örnekler vererek iyi niyetle yapılan işlerin sadaka sevabı kazanabileceğini ifade etti. Anatoprak, öğrencilerin manevi değerlerle yetişmesinin önemine değinerek eğitim hayatlarında başarılar diledi.

hediye ve programın devamı:

Programın sonunda öğrencilere el emeğiyle hazırlanan özel tespihler hediye edildi. Yetkililer, haftalık tefsir dersleri ve sohbet buluşmalarının dönem boyunca devam edeceğini bildirdi.

AFYONKARAHİSAR İL MÜFTÜ YARDIMCISI TUĞBA ANATOPRAK VE İL VAİZİ HACER GENÇ SAĞLIK BİLİMLERİ...

AFYONKARAHİSAR İL MÜFTÜ YARDIMCISI TUĞBA ANATOPRAK VE İL VAİZİ HACER GENÇ SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (AFSÜ) TIP FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNE YÖNELİK DÜZENLENEN TANIŞMA KAHVALTISINDA GENÇ HEKİM ADAYLARIYLA BİR ARAYA GELDİ.

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

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