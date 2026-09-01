Tır dorsesinde yakalanan Kocabıyık'ın belediye maaşı ve yargı geçmişi

Olay ve yakalanma:

Arif Kocabıyık, yurt dışına çıkış yasağı bulunmasına rağmen Bulgaristan’a giden tırın dorsesinde gizlenmiş halde yakalandı. Edirne’deki Kapıkule Gümrük Sahasında yapılan kontrolde Kocabıyık ile İran uyruklu S.P.S. tespit edildi. Antalya 35. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki 'Cumhurbaşkanına hakaret' davası kapsamında hakkında çıkış yasağı olduğu belirlenen Kocabıyık, gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi. Gazetecilerin "Nereye kaçacaktın" sorusuna Kocabıyık'ın yanıtı "Anamur" oldu.

Kariyer ve belediye dönemi:

1983 Elmalı doğumlu Kocabıyık, meslek lisesi mezuniyetinin ardından bir dönem düğün fotoğrafçılığı yaptı ve daha sonra Akdeniz Üniversitesinde özel güvenlik görevlisi olarak çalıştı. Yerel basına Divan adlı gazete ile adım attı ve Mart 2018'de Turan Kural ile birlikte İlave TV'yi kurdu.

2020'de, dönemin Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen döneminde belediyede göreve başlayan Kocabıyık hakkında yaklaşık sekiz ay çalışmadan maaş aldığı ve 'ATM personeli' olduğu iddiası gündeme geldi. Kocabıyık, pandemi dönemindeki esnek çalışma uygulamasından yararlandığını belirterek aynı yıl belediyedeki görevinden istifa ettiğini ve kararının belediye ile Semih Esen üzerinde oluşan baskıyla ilgili olduğunu açıkladı.

Siyasi faaliyetler ve yargı süreci:

Kocabıyık, 2023 genel seçimlerinde İYİ Parti'nin Antalya listesinden 12'nci sıra milletvekili adayı gösterildi ancak seçilemedi. Dönemin CHP Genel Başkanı Özgür Özel tarafından 28 Nisan 2026'da kendisine parti rozeti takıldı; CHP Genel Merkezi, geçmiş dönemdeki tutumları ve sosyal medya paylaşımlarına ilişkin inceleme sonrasında üyelik işlemlerini durdurdu.

Yargı sürecinde Kocabıyık, Mayıs 2025'te bir sokak röportajında kullandığı ifadeler nedeniyle 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçlamasıyla tutuklandı. Süreçte 7 Mayıs'ta tutuklanıp 14 Mayıs'ta tahliye edildi; bir gün sonra tekrar tutuklandı. 26 Mayıs'ta ikinci kez tahliye edildi, savcılığın itirazı üzerine 28 Mayıs'ta üçüncü kez tutuklandı ve 24 Haziran'da tahliye oldu. Aralık 2025'te İlave TV ve Kendine Muhabir'de yayımlanan başka bir röportaj nedeniyle yürütülen soruşturmada yeniden tutuklandı; 66 günlük tutukluluğun ardından yurt dışı çıkış yasağı kararıyla 9 Şubat 2026'da tahliye edildi.

YURT DIŞINA ÇIKIŞ YASAĞI BULUNAN ARİF KOCABIYIK, BULGARİSTAN’A GİDEN TIRIN DORSESİNİN ALTINDA YAKALANDI.