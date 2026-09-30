Dolar 49,0128 +0,03%
Euro 55,6868 +0,18%
Bist 12.241,59 -0,40%
Altın Gram 6.657,58 +1,08%
EUR/USD 1,1357 +0,09%
Brent Petrol 97,14 +1,02%
--°

Tiyatro ve uygulamalı eğitimle ilkokul öğrencilerine yangın bilinci kazandırıldı

Turhal Belediyesi, İtfaiye Haftası kapsamında Çevlikler İlkokulu'nda tiyatro gösterisi ve uygulamalı eğitimle öğrencilere yangın güvenliği, ihbar ve tüp kullanımı öğretti.

GİRİŞ: 30 Eylül 2026 - 10:32

GÜNCELLEME: 30 Eylül 2026 - 10:37

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Ayşe Şen

Tiyatro ve uygulamalı eğitimle ilkokul öğrencilerine yangın bilinci kazandırıldı

etkinlikte neler yapıldı:

Tokat’ın Turhal ilçesinde, İtfaiye Haftası kapsamında düzenlenen program Çevlikler İlkokulu’nda gerçekleşti. Etkinliğe Turhal Belediye Başkanı Mehmet Erdem Ural, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. Program, Turhal Belediyesi Kent Tiyatrosu ekibinin sahnelediği yangın temalı çocuk oyunu ile başladı; gösteri, konuya ilgi çekmek ve çocukların temel kavramları eğlenerek öğrenmesini sağlamak amacıyla planlandı.

Gösterinin ardından belediye itfaiye ekipleri öğrencilere yangının nasıl oluştuğu hakkında bilgiler verdi, olası kaynaklar ve riskler üzerinde durdu. Acil durumlarda nasıl yardım çağrısı yapılacağı, ihbar sırasında görevlilere hangi bilgilerin iletilmesi gerektiği uygulamalı ve anlaşılır bir dille aktarıldı. Eğitimde ayrıca yangın söndürme tüpünün kullanımı uygulamalı olarak gösterildi; çocuklara tüpün güvenli kullanımı ve temel önlemler uygulamalı biçimde gösterildi.

başkanın vurgusu ve etkinliğin sonu:

Program sırasında çocuklarla bir araya gelen Mehmet Erdem Ural, amaçlarının tehlike anında çocukların paniğe kapılmadan nasıl hareket edeceklerini öğrenmeleri olduğunu belirtti. Ural, çalışmaya katkı veren belediye çalışanları ve öğretmenlere teşekkür etti ve etkinlik sonunda öğrencilere çeşitli hediyeler dağıtıldı. Etkinlik, hatıra fotoğrafı çekimiyle son buldu.

Bu tür uygulamalı etkinlikler, erken yaşta kazanılan farkındalığın acil durum yönetimi ve güvenlik kültürünün yerleşmesine katkı sağladığını gösteriyor; Turhal Belediyesi’nin çalışması da bu hedefe dönük pratik bir adım olarak öne çıktı.

TOKAT&#039;IN TURHAL İLÇESİNDE İTFAİYE HAFTASI KAPSAMINDA DÜZENLENEN ETKİNLİKTE İLKOKUL ÖĞRENCİLERİNE...

TOKAT'IN TURHAL İLÇESİNDE İTFAİYE HAFTASI KAPSAMINDA DÜZENLENEN ETKİNLİKTE İLKOKUL ÖĞRENCİLERİNE TEMEL YANGIN GÜVENLİĞİ EĞİTİMİ VERİLDİ.

Ayşe Şen

Ayşe Şen

 Eğitim Editörü

ÖSYM ve MEB sınav duyuruları, tercih rehberleri ve akademi dünyasındaki gelişmeleri güncel olarak sunan eğitim editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Diyarbakır'da oyun köprüsü: aile ve çocuklar bir arada
images

Elazığlı hafız bölge birincisi oldu, müftüden tebrik
images

Samsun'da kültürel rota yeniden adlandırılıyor: Millî Mücadele Yolu önerisi
images

türkiye the 2027 sıralamasında üniversite sayısıyla dünya üçüncüsü oldu

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Kadın eliyle Manisa kooperatiflerine dijital pazar

Kardeşlik üç köprüde buluştu: Schönebeck, Söke ve Mtskheta bir araya geldi

Melikgazi'de adını yaşatacak park: Ahmet Taş sosyal tesisi açıldı

Manisa'nın gençleri için istihdam yolu: umut, eğitim ve ortaklık

TREND HABERLER

Türkan Şoray Tekirdağ sofrasında yöresel tatları keşfetti

Erdoğan'dan Türkevi'nde düşünce kuruluşlarıyla diyalog vurgusu

Manhattan'da binlerce kişi Netanyahu'ya tepkisini yürüyüşle gösterdi

Kahtalı Mıçe'yi anma: ses ve miras mezar başında yad edildi

Kayserispor u-19'ten sezon açılışında kritik üç puan

Kentpark'ta lezzet ve müzik buluşması: üç günde 12 sanatçı

Kavga yolculuğu kaza ile sonlandı: ağabeyine araçla çarpan kardeş hastanelik oldu

Anadolu'nun ezgilerini Bodrum'a taşıyan Elif Avcı, The Oba Otel'de büyüledi