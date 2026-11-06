TOGÜ'de yapay zekâ laboratuvarı açıldı, eğitim ve sanayi iş birliklerine zemin hazırlanıyor

TOGÜ bünyesinde yeni yapay zekâ atılımı:

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (TOGÜ) bünyesinde kurulan Yapay Zekâ Laboratuvarı, düzenlenen törenle resmen hizmete girdi. Açılış törenine üniversite yöneticileri ile birlikte Yapay Zekâ Politikaları Derneği (AİPA) üyeleri katıldı. Etkinlik kapsamında AİPA Kurucu Başkanı Zafer Küçükşabanoğlu ve dernek üyeleri laboratuvarı ziyaret ederek yürütülecek çalışmalar hakkında bilgi aldı.

araştırma, eğitim ve uygulama olanakları:

Laboratuvarın öncelikli hedefi, TOGÜ'nün yapay zekâ alanındaki akademik çalışmalarına destek vermek ve araştırma‑geliştirme faaliyetlerini güçlendirmek olacak. Öğrenciler için sağlanacak uygulamalı eğitim imkânları, analiz, model geliştirme ve proje deneyimini artırmayı amaçlıyor. Bu sayede öğrencilerin teorik bilgilerini gerçek veri ve projeler üzerinden pekiştirmesi bekleniyor.

üniversite‑sanayi iş birlikleri ve dijital dönüşüm:

Laboratuvarın, üniversite‑sanayi iş birliklerine zemin hazırlaması ve yenilikçi projelere katkı sunması planlanıyor. TOGÜ, bu adımla dijital dönüşüm ve ileri teknoloji alanındaki çalışmalarını güçlendirmeyi hedefliyor. Açılış törenine katılanlar arasında Prof. Dr. Fatih Yılmaz, rektör yardımcıları, genel sekreter ve rektör danışmanları da yer aldı ve laboratuvarın bölgeye sağlayacağı katkılara vurgu yapıldı.

Yeni merkez, hem akademik kadroların hem de öğrencilerin yapay zekâ uygulamalarına erişimini kolaylaştırarak bölgesel Ar‑Ge kapasitesinin artırılmasına olanak tanıyacak bir alan olarak tanımlanıyor.

TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (TOGÜ) BÜNYESİNDE KURULAN YAPAY ZEKÂ LABORATUVARI, DÜZENLENEN TÖRENLE HİZMETE AÇILDI. TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRÜ PROF. DR. FATİH YILMAZ(SAĞDA)