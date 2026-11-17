Yıllara rağmen dükkânı her sabah açan bir ustanın hikâyesi

Tokat kent merkezinde yıllardır hiç ara vermeden çalışan Nurettin Şenel, 83 yaşına rağmen terzilik mesleğini sürdürüyor. Çocuk yaşta başlayan bu serüven, zaman içinde pantolondan ceket ve takım elbiseye kadar uzandı; Şenel, mesleğe 1953 yılında adım attığını, 1969 yılında ise kendi dükkânını açtığını söylüyor.

Mesleğe yönlendiren aile ve yılların biriktirdiği ustalık:

Babası tarafından mesleğe yönlendirildiğini anlatan Şenel, ilk yıllarda farklı giysiler dikerek ustalığını pekiştirdiğini aktarıyor. Yıllar boyunca işini geliştirerek daha ince işçilik gerektiren takım elbiselere yöneldi ve bu alanda isim yaptı. Bir dönem sabah 07.30'da dükkânı açıp gece 22.00'ye kadar çalıştığı günler olduğunu belirtiyor; bu yoğun tempo, el işçiliğinin ve ustalığın temelinde yer alan bir disiplin olarak öne çıkıyor.

Gözlük takmanın getirdiği endişe ve devam eden üretkenlik:

Şenel, bir dönem gözlerinden rahatsızlanıp doktora gittiğinde kendisine verilen gözlüğü ilk taktığı anı unutamıyor. O an için mesleğini sürdüremeyeceğini düşünerek büyük bir üzüntü yaşadığını, ancak zamanla bu kaygıyı yendiğini anlatıyor: "Gözlüğü alıp taktığımda çok duygulandım, ağladım. 'Ben bu yaşta gözlüğe düştüm, bundan sonra bu mesleği nasıl devam ettireceğim' diye düşündüm." Bugün hâlâ müşterileri için takım elbise diken Şenel, bu sürdürme iradesini Allah'ın lütfu olarak nitelendiriyor.

Usta, terziliğin artık eskisi gibi canlı olmadığını, konfeksiyonun ve hazır giyimin yaygınlaşmasıyla sürekli elbise diktiren müşteri sayısının azaldığını vurguluyor. Buna rağmen yılların birikimi ve el işçiliği hâlâ takdir topluyor.

Uzun yıllardır Şenel’in diktiklerini tercih eden müşterilerden Adnan Demir ise, ortaokul yıllarından bu yana aynı model tercihini sürdürdüğünü, Şenel’in el işçiliğini "çok mükemmel" olarak nitelendiriyor ve yaklaşık 40 yılı aşkın bir süredir usta terzinin takım elbiselerini giydiğini söylüyor.

Bu öykü, mesleki bağlılık, kuşaklar boyunca aktarılan ustalık ve hazır giyim çağında bile değerini koruyan el emeğinin kısa bir fotoğrafını veriyor. Nurettin Şenel’in hikâyesi, küçük bir atölyeden çıkan titiz işçiliğin, zaman ve teknolojinin değişimine rağmen ayakta kalabildiğini gösteriyor.

NURETTİN ŞENEL; "1953 YILINDA TERZİLİĞE BAŞLADIM. BABAM OKUTMADI, MESLEĞE YÖNLENDİRDİ. İLK YILLARDA PANTOLON VE ELBİSE DİKMEYE BAŞLADIM” DEDİ.