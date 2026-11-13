Tokat'ta jandarmanın 8 ilçeyi kapsayan ruhsatsız silah uygulaması

Operasyonun kapsamı:

Tokat İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yasa dışı silahlanmayla mücadele çalışmaları doğrultusunda adli mercilerden alınan arama kararlarıyla 9-13 Kasım 2026 tarihleri arasında geniş çaplı operasyonlar gerçekleştirdi. Uygulama Merkez, Niksar, Reşadiye, Erbaa, Almus, Yeşilyurt, Artova ve Sulusaray olmak üzere 8 ilçeyi kapsadı.

Planlı aramalar, bölgedeki yasa dışı silah dolaşımını sınırlamak ve toplum güvenliğini artırmak amacıyla yürütüldü. Ekiplerin çalışmalarında av tüfeği ve tabanca bulundurma iddiaları üzerine çeşitli adreslere girildi.

Ele geçirilen silah ve mühimmat:

Aramalarda 14 ruhsatsız tabanca, 17 kurusıkı tabanca ve 20 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi. Ayrıca 12 şarjör, 411 tabanca mermisi, 122 av tüfeği fişeği ve 50 kurusıkı tabanca fişeği bulundu.

Ekipler, bunlara ek olarak 5 kasatura, baston görünümlü bir bıçak ile tabanca görünümlü bir av tüfeği ve bu tüfeğe ait 24 fişek ele geçirdi. Bulgular, adli süreç için emniyet kayıtlarına geçirildi.

Hukuki süreç ve sonuç:

Operasyon kapsamında toplam 14 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. Dosyalar savcılığa sevk edilmek üzere jandarma tarafından hazırlanıyor; soruşturma ve delil değerlendirmesi adli makamlar tarafından sürdürülecek.

Yetkililer, benzer operasyonların bölgedeki güvenlik ve silah kontrolünü sağlamaya yönelik kararlı çalışmaların bir parçası olduğunu belirtti.

TOKAT’TA JANDARMANIN 8 İLÇEDE DÜZENLEDİĞİ OPERASYONLARDA 14 RUHSATSIZ TABANCA VE 20 RUHSATSIZ AV TÜFEĞİ ELE GEÇİRİLDİ.