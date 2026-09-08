Toma'lar Karaöz'deki yangında kritik noktalarda alevlerin ilerlemesini kesti

yangın ve tahliyeler:

Aksu ilçesi Karaöz mevkiinde dün akşam saatlerinde başlayan yangın geniş bir alanda etkisini sürdürüyor. Bölgedeki söndürme çalışmaları devam ederken, yangın nedeniyle farklı mahallelerde tahliyeler gerçekleştirildi.

Yangın nedeniyle Aksu Karaöz Mahallesi'nde 10 hane ve 25 kişi, Yumuk Mahallesi'nde 29 hane ve 105 kişi ile 18 ahır, Kepez ilçesi Çamlıca Mahallesi'nde 175 hane ve 439 kişi ve Aksu Yeşilkaraman Mahallesi'nde 40 hane ve 151 kişi tahliye edildi.

toma müdahalesi:

Yaklaşık 20 saattir süren alevlerle mücadelede, Antalya Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'ne bağlı Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı (TOMA) birçok noktada aktif görev aldı. Yangın alanının geniş olması nedeniyle Toma'lar kimi zaman alevlerin arasına girerek söndürme çalışmalarına destek verdi.

Toma'lar bazı kritik noktalarda alevlerin önünü keserek yangının ilerlemesini engelledi; bu müdahaleler, söndürme ekiplerinin çalışmasını kolaylaştırdı ve tahliyelere zaman kazandırdı.

Söndürme ve soğutma çalışmaları bölgedeki itfaiye ve güvenlik birimleri tarafından sürdürülüyor; yetkililer risk devam ettiği sürece kritik noktalarda önlemleri yoğunlaştırmaya devam ediyor.

AKSU İLÇESİ KARAÖZ MEVKİİNDE DÜN AKŞAM SAATLERİNDE BAŞLAYAN VE GENİ BİR ALANDA ETKİSİNİ SÜRDÜREN YANGINDA TOMA’LAR DA BİRÇOK NOKTADA AKTİF GÖREV ALDI.