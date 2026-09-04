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Tophane-i Âmire'de kitap ve cilt sanatına devlet borcu niteliğinde ilgi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beyoğlu'ndeki Tophane-i Âmire Kültür ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen Kitaba Vefa: Cilt Sanatı ve Restorasyon Sergisi açılışına katıldı.

GİRİŞ: 04 Eylül 2026 - 16:35

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EDİTÖR: Ahmet Yılmaz

Tophane-i Âmire'de kitap ve cilt sanatına devlet borcu niteliğinde ilgi

Cumhurbaşkanı Erdoğan sergi açılışında yer aldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beyoğlu'ndeki Tophane-i Âmire Kültür ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen Kitaba Vefa: Cilt Sanatı ve Restorasyon Sergisi'nin açılışına katıldı. Etkinlik, kitap cildine ve restorasyon geleneğine dikkat çeken bir program olarak ilan edildi.

Serginin odağı ve çağrıştırdıkları:

Sergi başlığı, kitap ciltleme ve restorasyonun hem zanaat hem de kültürel miras açısından taşıdığı değeri vurguluyor. Bu tür organizasyonlar, el yazması ve nadir eserlerin korunmasına dair farkındalığı artırmayı; aynı zamanda cilt sanatının teknik ve estetik boyutlarını görünür kılmayı amaçlıyor.

Kamu ilgisi ve kültür politikalarının yansıması:

Devlet düzeyindeki katılım, kültürel mirasın korunmasına verilen önemi sembolize ediyor. Resmi açılışlar, restorasyon çalışmalarına yönelik desteğin toplum nezdinde duyurulmasına ve kültürel mirasın sürekliliğinin sağlanmasına katkı sağlıyor.

Tophane-i Âmire gibi mekânların ev sahipliğinde gerçekleştirilen sergiler, hem uzmanlar hem de geniş kitleler için kitap ciltleme ve restorasyonun tarihî bağlamını keşfetme fırsatı sunuyor. Bu tür etkinliklerin sürekliliği, el sanatlarının korunması açısından belirleyici oluyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tophane-i Âmire Kültür ve Sanat Merkezindeki Kitaba Vefa: Cilt Sanatı ve...

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tophane-i Âmire Kültür ve Sanat Merkezindeki Kitaba Vefa: Cilt Sanatı ve Restorasyon Sergisi'nin açılışına katıldı

Ahmet Yılmaz

Ahmet Yılmaz

 Politika Editörü

Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi mezunu. 7 yıldır meclis ve siyasi parti haberleri üzerine uzmanlaşmış tecrübeli politika editörü.

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