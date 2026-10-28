Dolar 49,8339 +0,10%
Euro 55,4766 +0,20%
Bist 11.165,44 +0,13%
Altın Gram 6.521,74 -0,10%
EUR/USD 1,1137 +0,06%
Brent Petrol 111,22 +1,65%
--°

Tören meydanda sürdü: Muğla'da çelenkler yağmura rağmen Atatürk Anıtı'na sunuldu

Muğla'nın Menteşe ilçesinde 29 Ekim kutlamalarında sağanak yağışa rağmen valilik, garnizon ve büyükşehir çelenkleri Atatürk Anıtı'na sunuldu.

GİRİŞ: 28 Ekim 2026 - 14:35

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Hazal Tunç

Tören meydanda sürdü: Muğla'da çelenkler yağmura rağmen Atatürk Anıtı'na sunuldu

Muğla'da 29 Ekim çelenk sunma töreni

Muğla'nın Menteşe ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kapsamında düzenlenen çelenk sunma töreni, sağanak yağışa rağmen Atatürk Anıtı önünde gerçekleştirildi. Kent protokolü, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşları, öğrenciler ve öğretmenlerin katıldığı törende resmi çelenkler anıta sunuldu.

törenin akışı:

Program çelenklerin sunulmasıyla başladı; Muğla Valiliği, Garnizon Komutanlığı ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığı çelenkleri sırasıyla Atatürk Anıtı'na konuldu. Ardından saygı duruşu yapıldı ve İstiklal Marşı okundu. Tören sırasında etkili olan yağışa rağmen katılımcıların töreni takip etme kararlılığı dikkat çekti.

katılımcılar ve kapanış:

Törene katılanlar arasında Muğla Valisi Dr. İdris Akbıyık, Muğla Garnizon Komutanı Tümamiral Mehmet Baybars Küçükatay, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, Muğla Cumhuriyet Başsavcısı Necati Kayaközü ve MSKÜ Rektörü Prof. Dr. Turhan Kaçar yer aldı. Ayrıca sivil toplum kuruluşları, siyasi parti ve kurum temsilcileri ile çok sayıda öğrenci ve öğretmen törene katıldı. Vali Dr. İdris Akbıyık törenin devamında Anıt Şeref Defteri'ni imzaladı ve program, araç kortejinin geçişiyle sona erdi.

MUĞLA’DA CUMHURİYET BAYRAMI ÇELENK SUNMA TÖRENİ DÜZENLENDİ

MUĞLA’DA CUMHURİYET BAYRAMI ÇELENK SUNMA TÖRENİ DÜZENLENDİ

Hazal Tunç

Hazal Tunç

 Kültür Sanat Editörü

Mimar Sinan Güzel Sanatlar mezunu. Vizyona giren filmler, tiyatro oyunları, kitap incelemeleri ve sergi haberlerini yayına hazırlıyor.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Samsun’da dalgalanan 1919 metrelik bayrakla cumhuriyetin 103. yılı kutlandı
images

cumhuriyet coşkusunda şehitlere saygı duruşu
images

Bülent Ecevit Üniversitesi'nde cumhuriyet coşkusu 103. yılda sahnede
images

Minikler sahnede: cumhuriyet coşkusu Turgutlu'da yükseldi

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Samsun’da dalgalanan 1919 metrelik bayrakla cumhuriyetin 103. yılı kutlandı

Efeler'de gıda denetimleri genişletildi: menülerde kalori, otogarda hijyen

cumhuriyet coşkusunda şehitlere saygı duruşu

Yeni dönem Karadeniz Ereğli'de: müdürün önceliği huzur ve güven

TREND HABERLER

Kocaeli'de veriden hizmete: yapay zeka ile dijital belediyecilik

Kestel'de ezgiler buluşuyor: halk müziği korosu yeni döneme başlıyor

tüketici hakem heyetleri 9 ayda 690 bin uyuşmazlığı çözdü, bakan bolat açıkladı

Selin ardından Üzümlü köylerinde hasar tespiti ve koordinasyon sürüyor

Ankara'da parkta akran cinayeti iddiası: iki ailenin kan davası gündemde

Sivas'ta diş hekimi Mehmet Sarıkuş Eypio'ya benzerliğiyle hastaların ilgi odağı

Pazaryeri'nde kurumlararası voleybolda eğitim müdürlüğü şampiyonluğu kazandı

Bursa'da trafikte başlayan kovalamaca kaza ve taşlı saldırıyla sonuçlandı