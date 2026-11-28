Sonbahar yağışlarıyla yeniden akmaya başladı

Antalya'nın Akseki ve İbradı ilçeleri sınırında yer alan Üzümdere Irmağı, sonbahar yağmurları sayesinde yeniden canlandı. Son yıllarda özellikle yaz aylarında ciddi su kaybı yaşayan ırmak, bu yıl yaz boyunca da akışını korudu. Son yağışlarla su seviyesi yer yer 2-3 metreye yaklaşırken, bölge sakinleri ve işletmeciler balık popülasyonunun korunmasından memnun.

Irmağın akışı ve yerel gözlemler:

Sahadaki gözlemlere göre yaz aylarında yatağın pek çok kesiminde suyun çekilmesi ve sadece küçük gölcüklerin kalması sık rastlanan bir durumdu. Bu yıl ise devam eden yağışlar ırmağın bazı bölümlerinde belirgin bir canlanma sağladı. Irmağın Oymapınar Barajı'na su taşıyan kollarından biri olması, bölgenin su dengesi açısından önemini artırıyor.

Irmak kenarında işletmecilik yapan Gökhan Tutum, durumla ilgili şunları söyledi: 'Irmağımız bu sene kurumadı. Oymapınar Barajı'nın en önemli kollarından birisi burası. Yağışlar da iyi geçti.' Tutum, geçmişte 'normalde 10 yılı aşkındır kuruyordu' diyerek dönemsel kuraklığın etkilerini vurguladı ve bu yıl balıkların telef olmamasının sevindirici olduğunu belirtti.

Yaban hayatı için taşıdığı önem:

Üzümdere havzası, Toroslar'ın doğal güzellikleri arasında yer alıyor ve zengin bir yaban hayatına ev sahipliği yapıyor. Bölgede yaban keçisi, bozayı, kurt, vaşak, yaban kedisi, tilki, tavşan ve domuz gibi türler izleniyor. Irmak boyunca uzanan ağaçlık ve çalılık alanlar ile sarp kayalıklar, bu türler için barınma ve beslenme alanı sağlıyor.

Ayrıca havza ve Oymapınar Barajı çevresi, kuş çeşitliliği açısından da önem taşıyor; ırmağın sürekli su bulundurması bu canlı topluluklarının sürdürülebilirliği için kritik bir eşik oluşturuyor. Irmağın tarihi adı olan Melas Vadisi vurgulanarak bölgenin uzun süreli doğal değeri hatırlatılıyor.

Kuraklık tehdidine karşı gelecek beklentileri:

Son yıllarda azalan yağışlar ve artan sıcaklıklar Üzümdere'yi baskı altına almıştı; yaz aylarında suyun çekilmesi balıklar ve diğer canlılar üzerinde olumsuz etkiler yaratıyordu. Bu sonbahar yağmurlarıyla gelen yükseliş, yerel ekosistem için umut kaynağı oldu ancak bölge sakinleri ve uzmanlar düzenli yağışların sürmesini, ırmağın devamlılığının korunmasını istiyor.

Gökhan Tutum'un da belirttiği gibi, bu yıl suyun akmaya devam etmesi balık popülasyonu için hayati önem taşıdı: 'Bu sene ırmak kurumadığı için balıklarımız da ölmedi. İnşallah yağmurlar devam ettiği müddetçe ırmağımız akmaya devam eder.'

ANTALYA’NIN AKSEKİ VE İBRADI İLÇELERİ SINIRLARINDA BULUNAN ÜZÜMDERE IRMAĞI, SONBAHAR YAĞMURLARIYLA BİRLİKTE YENİDEN CANLANDI.