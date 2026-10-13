Akçakoca'nın el emeği: kunduracılığı ayakta tutan ustalar

Akçakoca’da yıllardır sürdürülen geleneksel kunduracılık mesleği, ustaların kolektif tecrübesiyle kent hayatının içinde varlığını koruyor. İlçede esnaf ziyaretinde bulunan Kaymakam Dr. Hacı Arslan Uzan, iş yerlerinde çalışan Ahmet Akan, Ekrem Tuzcuoğlu ve Turhan Yemenici ile bir araya gelerek mesleğin geçmişi ve bugününü konuştu.

usta anlatıları ve mesleki deneyim:

Görüşmelerde ustalar, yılların getirdiği el becerisi ve müşteriye özel üretim süreçlerini aktardı. Sohbetlerde, geleneksel tekniklerin korunmasının yanı sıra malzeme tedariki, fiyatlandırma ve ustadan çırağa aktarma süreçleri gündeme geldi. Ustalar, el işçiliğinin ve bire bir üretimin, seri üretime kıyasla farklı bir değer sunduğunu vurguladı.

zorluklar ve korunması için atılan adımlar:

Gelişen teknoloji ve değişen tüketim alışkanlıklarının etkisiyle bazı zanaatlerin un ufak olma riski taşıdığı belirtilirken, kunduracılığın yaşatılmasının kültürel ve ekonomik açıdan önemi öne çıktı. Taraflar, mesleğin gelecek nesillere aktarılmasının gerekliliğini ve geleneksel zanaatların korunmasına dair farkındalık çalışmalarının önemini dile getirdi.

Kaymakam Dr. Hacı Arslan Uzan, mesleklerini uzun yıllardır sürdüren Ahmet Akan, Ekrem Tuzcuoğlu ve Turhan Yemenici'ye emekleri için teşekkür ederek çalışmalarında kolaylıklar diledi ve zanaatın yaşatılmasına yönelik değerlendirmelerin süreceğini belirtti.

AKÇAKOCA KAYMAKAMI DR. HACI ARSLAN UZAN, İLÇEDE UZUN YILLARDIR GELENEKSEL KUNDURACILIK MESLEĞİNİ SÜRDÜREN AHMET AKAN, EKREM TUZCUOĞLU VE TURHAN YEMENİCİ’Yİ İŞ YERLERİNDE ZİYARET ETTİ.