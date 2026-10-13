Dolar 49,3628 +0,01%
Euro 55,2526 +0,36%
Bist 12.243,94 +0,77%
Altın Gram 6.684,81 +0,51%
EUR/USD 1,1187 +0,23%
Brent Petrol 105,05 -1,50%
--°

Akçakoca'nın el emeği: kunduracılığı ayakta tutan ustalar

Akçakoca'da Ahmet Akan, Ekrem Tuzcuoğlu ve Turhan Yemenici, Kaymakam Dr. Hacı Arslan Uzan ile buluşarak geleneksel kunduracılığın korunması gereğini vurguladı.

GİRİŞ: 13 Ekim 2026 - 10:05

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Akçakoca'nın el emeği: kunduracılığı ayakta tutan ustalar

Akçakoca'nın el emeği: kunduracılığı ayakta tutan ustalar

Akçakoca’da yıllardır sürdürülen geleneksel kunduracılık mesleği, ustaların kolektif tecrübesiyle kent hayatının içinde varlığını koruyor. İlçede esnaf ziyaretinde bulunan Kaymakam Dr. Hacı Arslan Uzan, iş yerlerinde çalışan Ahmet Akan, Ekrem Tuzcuoğlu ve Turhan Yemenici ile bir araya gelerek mesleğin geçmişi ve bugününü konuştu.

usta anlatıları ve mesleki deneyim:

Görüşmelerde ustalar, yılların getirdiği el becerisi ve müşteriye özel üretim süreçlerini aktardı. Sohbetlerde, geleneksel tekniklerin korunmasının yanı sıra malzeme tedariki, fiyatlandırma ve ustadan çırağa aktarma süreçleri gündeme geldi. Ustalar, el işçiliğinin ve bire bir üretimin, seri üretime kıyasla farklı bir değer sunduğunu vurguladı.

zorluklar ve korunması için atılan adımlar:

Gelişen teknoloji ve değişen tüketim alışkanlıklarının etkisiyle bazı zanaatlerin un ufak olma riski taşıdığı belirtilirken, kunduracılığın yaşatılmasının kültürel ve ekonomik açıdan önemi öne çıktı. Taraflar, mesleğin gelecek nesillere aktarılmasının gerekliliğini ve geleneksel zanaatların korunmasına dair farkındalık çalışmalarının önemini dile getirdi.

Kaymakam Dr. Hacı Arslan Uzan, mesleklerini uzun yıllardır sürdüren Ahmet Akan, Ekrem Tuzcuoğlu ve Turhan Yemenici'ye emekleri için teşekkür ederek çalışmalarında kolaylıklar diledi ve zanaatın yaşatılmasına yönelik değerlendirmelerin süreceğini belirtti.

AKÇAKOCA KAYMAKAMI DR. HACI ARSLAN UZAN, İLÇEDE UZUN YILLARDIR GELENEKSEL KUNDURACILIK MESLEĞİNİ...

AKÇAKOCA KAYMAKAMI DR. HACI ARSLAN UZAN, İLÇEDE UZUN YILLARDIR GELENEKSEL KUNDURACILIK MESLEĞİNİ SÜRDÜREN AHMET AKAN, EKREM TUZCUOĞLU VE TURHAN YEMENİCİ’Yİ İŞ YERLERİNDE ZİYARET ETTİ.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Sporun birleştirici gücü: Cudi'de roket sesleri yerini raket seslerine bıraktı
images

Pozantı'da şelale yolunda iki emeklinin üç günlük temizlik nöbeti
images

Vargit çiçekleriyle veda: Düzce yaylalarında dönüş başladı
images

Düzce yaylalarında sonbahar sinyali: vargitler açtı, dönüş başladı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Aydın'da geciken sezonun gölgesinde kestane mesaisi başladı

Tarihi Gelibolu'da birlik ve anma dolu koşu: 11. Gelibolu maratonu hazırlanıyor

Sincan anne çocuk oyun evlerinde su altı dünyası keşfi

Kayseri'ye umut taşıyan alzheimer aktif yaşam merkezi hizmete giriyor

TREND HABERLER

Dayanışma gösterisi: iş adamı Dinçer Azaphan 13 yaşındaki Yaşar'ı Kırkağaç'ta ziyaret etti

Erdoğan Cemil Tugay'a rozetini taktı: İzmir Büyükşehir Belediyesi AK Parti'ye geçti

Liege'de öğrencilerin sokak çatışmaları sonrası üç kişiden fazla toplanma yasağı

Karavan ve outdoor dünyası Antalya'da üçüncü kez aynı çatı altında

Dronla takip sonu yakalandı: çalıntı motosiklet ve süresi dolan ehliyet

Yahşihan soruşturmasında şoförün ifadesi: maaş belediyeden, daire devri iddiası

Esenyurt dosyasında şüpheli para trafiği: ihalelerde yüzde 20'lik rüşvet iddiası ve tape kayıtları

Başkan vekili Orhaneli muhtarlarının 275 talebini önceliklendirdi