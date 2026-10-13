Şehit kızlarına emsalsiz jest: EMŞAV'dan dünya kız çocukları gününde destek

EMŞAV Elazığ'dan dünya kız çocukları günü etkinliği:

Emniyet Teşkilatı Vazife Malulü ve Şehit Aileleri Vakfı (EMŞAV) Elazığ İl Başkanlığı, dünya kız çocukları günü kapsamında şehit ailelerinin kız çocuklarına yönelik anlamlı bir ziyaret gerçekleştirdi. Vakıf, şehitlerin çocuklarını yalnız bırakmama ve özel günlerinde yanlarında olma prensibini etkinlikle somutlaştırdı.

Mesaj ve hediyelerle vefa:

EMŞAV Genel Başkanı Abdurrahman Yılmaz ve yönetiminin kutlama mesajları, İl Başkanı ve terör gazisi Murat Demir aracılığıyla iletildi. Etkinlik kapsamında hazırlanan hediyelerle kız çocuklarının günü kutlanırken, ailelere yönelik vefa ve dayanışma vurgusu öne çıkarıldı.

İl Başkanı Murat Demir, vakfın yaklaşımını ve amaçlarını şu sözlerle dile getirdi: "Çocuklarımıza başkan olarak değil daha çok aileden biri yani amcaları olarak hayatlarında yer almak gönüllerimizin tek temennisidir." Demir, EMŞAV'ın gönül bağı kurmaya önem veren bir kuruluş olduğunu belirterek, projelerin öncelikle şehit ve gazi çocuklarına yönelik olduğunu kaydetti.

Vakıf çalışmasının önemi:

Etkinlik, sadece bir kutlama değil, aynı zamanda şehit yakınlarına yönelik sürekli destek politikasının göstergesi olarak sunuldu. EMŞAV Elazığ İl Başkanlığının bu tür girişimleri, toplumsal dayanışmayı güçlendirmeyi ve şehit ailelerinin çocuklarının özel günlerinde yalnız olmadıklarını hissettirmeyi amaçlıyor.

EMNİYET TEŞKİLATI VAZİFE MALULÜ VE ŞEHİT AİLELERİ VAKFI (EMŞAV) ELAZIĞ İL BAŞKANLIĞI, DÜNYA KIZ ÇOCUKLARI GÜNÜ DOLAYISIYLA ŞEHİTLERİN KIZ ÇOCUKLARINI UNUTMADI