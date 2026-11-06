Erbaa'da emniyet şeridine çektiği tırın yanında çarpılan sürücü hayatını kaybetti

Erbaa'da tır sürücüsünün hayatını kaybettiği kaza:

Tokat'ın Erbaa ilçesinde D-100 kara yolu Değirmenli köyü yakınlarında meydana gelen kazada, emniyet şeridine çekilmiş tırın sürücüsü yaşamını yitirdi. Olayda tırda bulunan bir kişi yaralanırken, kamyon sürücüsü gözaltına alındı.

Kaza anı ve oluş şekli:

Edinilen bilgiye göre, K.İ. (48) yönetimindeki, medikal malzeme yüklü tır emniyet şeridine çekildi ve sürücü aracından indi. Bu sırada aynı yönde seyir eden H.T. yönetimindeki kamyon önce emniyet şeridindeki tıra, ardından tırın yanında bulunan sürücüye çarptı. Çarpmanın etkisiyle K.İ. olay yerinde yaşamını yitirdi.

İlk müdahale ve soruşturma:

İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde K.İ.'nin olay yerinde hayatını kaybettiği tespit edildi, tırda bulunan E.B. (31) ise yaralandı ve ambulansla Erbaa Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayla ilgili olarak kamyon sürücüsü H.T. jandarma ekiplerince gözaltına alındı ve olay yerinde inceleme başlatıldı.

TOKAT’IN ERBAA İLÇESİNDE D-100 KARA YOLUNDA MEYDANA GELEN TRAFİK KAZASINDA KAMYONUN ÇARPTIĞI TIR SÜRÜCÜSÜ HAYATINI KAYBETTİ, 1 KİŞİ YARALANDI.