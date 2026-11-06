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Aydın merkezli operasyonla 3 milyar 484 milyon TL'lik yasa dışı bahis ağı çökertildi

Aydın İl Jandarma'nın 14 ilde düzenlediği eş zamanlı operasyonda 38 kişi gözaltına alındı, hesaplarda 3 milyar 484 milyon TL ve 467 banka hesabı tespit edildi.

GİRİŞ: 06 Kasım 2026 - 17:17

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Aydın merkezli operasyonla 3 milyar 484 milyon TL'lik yasa dışı bahis ağı çökertildi

operasyon özeti:

Aydın İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yasa dışı bahis suçuna yönelik yürütülen soruşturmada, Aydın merkezli 14 ilde eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda 40 adrese yapılan baskınlarda 38 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı; bu kişilerden 34'ü tutuklandı, 4'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Firari durumdaki 2 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

soruşturmanın kapsamı:

Soruşturma kapsamında Aydın İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelilere ait 40 banka hesabı ve diğer mali hareketleri mercek altına aldı. Yapılan analizlerde şüphelilerin hesaplarında toplam 3 milyar 484 milyon TL işlem hacmi tespit edildi. İncelemeler sonucu Aydın merkezli; Adana, Niğde, Antalya, Diyarbakır, Osmaniye, Sakarya, Kocaeli, Çorum, Kayseri, Ankara, Mersin, Bursa ve Balıkesir olmak üzere 14 ilde operasyon düzenlendi. Operasyona ilişkin şüpheliler arasında 35 erkek ve 5 kadın bulunuyordu.

ele geçirilenler ve tedbirler:

Operasyon kapsamında suçta kullanıldığı belirlenen 467 banka hesabı, 4 kripto varlık hesabı ve 4 otomobil hakkında ihtiyati tedbir kararı uygulandı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 37 cep telefonu, 37 SIM kart, 4 laptop, 3 USB bellek ve 2 hard disk ele geçirildi. Gözaltına alınan 38 şüpheli jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi; yapılan yargısal süreç sonucunda 34 şüpheli tutuklandı, 4 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

YASA DIŞI BAHİS OPERASYONUNDA 34 TUTUKLAMA

YASA DIŞI BAHİS OPERASYONUNDA 34 TUTUKLAMA

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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