Trabzonspor avrupa yolunda Macaristan'da Ferencvaros rövanşına hazır

Trabzonspor Ferencvaros rövanşı için Macaristan'a gitti

Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi Play-Off Turu rövanş maçında deplasmanda Ferencvaros ile oynayacağı kritik karşılaşma için özel uçakla Macaristan'a hareket etti. Bordo-mavili ekip, tur iddiasını sürdürmek amacıyla yarın TSİ 21.30'da sahada olacak.

Son hazırlıklar:

Takım, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde Teknik Direktör Fatih Tekke yönetiminde gerçekleştirdiği son antrenmanla maça hazır hale geldi. Trabzon'da oynanan ilk maçta rakibine 1-0 mağlup olan ekip, rövanşta turu geçmek için oyunun kontrolünü ele almayı hedefliyor.

Kadro ve eksikler:

Özel uçakla yapılan maç yolculuğunda bordo-mavili takım 21 kişilik bir kadroyla yer aldı. Kırmızı kart cezalısı olan Nwaiwu ile tedavileri süren Folcarelli, Batagov, Okay Yokuşlu ve yeni transfer Fabinho maç kadrosunda yer almadı.

Kadroda şu futbolcular bulunuyor: Andre Onana, Ahmet Doğan Yıldırım, Erol Can Çolak, Stefan Savic, Cenk Özkacar, Samet Akaydın, Mustafa Eskihellaç, Wagner Pina, Sidny Lopes Cabral, Benjamin Bouchouari, Ruslan Malinovskyi, Melih Kabasakal, Ozan Tufan, Metehan Mimaroğlu, Aral Şimşir, Ernest Muçi, Noah Saviolo, Mohamed Salah, Umut Nayir, Paul Onuachu, Rene Mitongo.

Teknik ekip ve oyuncular, rövanş maçının taktiksel gereksinimlerine göre sahaya çıkacak; turu belirleyecek bu maç öncesi tüm dikkatler Ferencvaros karşılaşmasına çevrildi.

TRABZONSPOR, UEFA AVRUPA LİGİ PLAY-OFF TURU RÖVANŞ MAÇINDA DEPLASMANDA FERENCVAROS İLE KARŞILAŞMAK ÜZERE MACARİSTAN'A GİTTİ