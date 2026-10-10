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Trabzonspor ilk yarıda Muçi, Nwaiwu ve Dju ile 3-0 öne geçti

Samsunspor-Trabzonspor maçının ilk yarısı Trabzonspor'un 28', 38' ve 40' dakikalarda Muçi, Nwaiwu ve Dju ile bulduğu gollerle 3-0 üstünlüğünde tamamlandı.

GİRİŞ: 10 Ekim 2026 - 17:09

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EDİTÖR: Sinem Aksoy

Trabzonspor ilk yarıda Muçi, Nwaiwu ve Dju ile 3-0 öne geçti

İlk yarı özeti:

Trendyol Süper Lig’in 7. haftasında oynanan Samsunspor - Trabzonspor karşılaşmasının ilk yarısı, konuk ekibin net üstünlüğüyle sona erdi. İlk 45 dakika sonunda skor 0-3 olarak tescillendi; goller 28., 38. ve 40. dakikalarda geldi.

Maçın önemli anları:

9. dakikada Muçi’nin şutunda kaleci Okan Koçuk’tan seken topu önünde bulan Salah’ın vuruşu savunmaya çarparak kornere çıktı. 19. dakikada Coulibaly’nin ortasında Bayo’nun şutu az farkla dışarı gitti. 24. dakikada Mustafa Eskihellaç’ın verkaçlarla getirdiği pozisyonda kaleci Okan topu çıkardı.

28. dakikada Mustafa Eskihellaç’ın ara pasında iyi hareketlenen Muçi altıpasın solundan yaptığı vuruşla fileleri havalandırdı ve Trabzonspor'u 1-0 öne geçirdi. 38. dakikada dışarı çıkan topu kontrol etmek isteyen Okan Koçuk’un hatasında araya giren Nwaiwu topu ağlara gönderdi ve fark ikiye çıktı. 40. dakikada Salah’ın savunma arkasına gönderdiği pasa koşu yapan Dju, rakibini geçtikten sonra sağ alt köşeye vurarak skoru 3-0 yaptı.

Disiplin ve kadrolar:

43. dakikada orta alanda yaşanan bir ikili mücadelede Melih Kabasakal, hakem Oğuzhan Çakır tarafından rakibine kafa ile müdahale ettiği gerekçesiyle kırmızı kart gördü. İlk yarıda ayrıca Samsunspor’dan Tomasson ve Watt sarı kartla uyarıldı.

Stat: 19 Mayıs. Hakemler: Oğuzhan Çakır, Murat Altan, Gökhan Barcın.

Samsunspor (ilk 11): Okan Kocuk, Joe Mendes, Yunus Emre Çift, Gabriele Guarino, Logi Tomasson, Celil Yüksel (Yalçın Kayan dk. 26), Elliot Watt, Antoine Sekongo, Tanguy Coulibaly, Emre Kılınç, Mohamed Bayo.

Trabzonspor (ilk 11): Andre Onana, Wagner Pina, Chibuike Nwaiwu, Stefan Savic, Mustafa Eskihellaç, Melih Kabasakal, Fabinho Henrique, Ernest Muci, Mohamed Salah, Aral Şimşir, Franculino Dju.

İlk yarının sonunda skor bilgileri: Goller: Muçi (28'), Nwaiwu (38'), Dju (40') — Kırmızı kart: Melih Kabasakal (43').

TRENDYOL SÜPER LİG&#039;İN 7. HAFTASINDA SAMSUNSPOR, SAHASINDA TRABZONSPOR İLE KARŞI KARŞIYE GELİYOR....

TRENDYOL SÜPER LİG'İN 7. HAFTASINDA SAMSUNSPOR, SAHASINDA TRABZONSPOR İLE KARŞI KARŞIYE GELİYOR. MÜCADELENİN İLK YARISI TRABZONSPOR'UN 3-0 ÜSTÜNLÜĞÜ İLE GEÇİLDİ.

Sinem Aksoy

Sinem Aksoy

 Spor & Röportaj Editörü

Basketbol, voleybol ve amatör branşlar haberlerinin yanı sıra sporcularla yapılan özel röportajları yayına hazırlıyor.

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