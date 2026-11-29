olayın gelişimi:

Eskişehir'in Odunpazarı ilçesi Büyükdere Mahallesi Sarımeşe Sokak'ta meydana gelen olayda, kokoreç dükkanı işleten M.B. (39) akşam işini kapattıktan sonra üst kattaki evine çıkmak üzere binadan ayrıldı.

Bir süre sonra kendisinden haber alamayan aile üyeleri ve yakınları, durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine adrese sevk edilen ekipler, apartman içinde yaptıkları kontrolde M.B.'nin merdivenlerde hareketsiz yattığını tespit etti.

inceleme ve soruşturma:

Olay yerine çağrılan sağlık ekiplerinin yaptığı kontroller sonucunda M.B.'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Soruşturmanın detayları ve ölüm nedenine ilişkin resmi açıklama henüz yapılmadı; yetkililer olayla ilgili çalışmalarını sürdürüyor.

OLAY YERİ