Kahta için sağanak ve sel riskine karşı tedbir çağrısı

kaymakamlıktan yapılan uyarı:

Adıyaman Kahta Kaymakamlığı, yaptığı yazılı açıklamada vatandaşları kuvvetli yağışlara karşı uyardı. Açıklamada, son meteorolojik değerlendirmelere göre il genelinde etkili olacak yağışların Kahta ilçesini de kapsayacağı belirtildi.

beklenen etkiler ve zaman aralığı:

Açıklamada, Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü verilerine atıfla 6 Kasım 2026 saat 11.00'de başlayıp 7 Kasım 2026 saat 19.00'a kadar

yer yer kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiği; bununla birlikte ani sel, su baskını, dere taşkını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzlukların yaşanabileceği vurgulandı.

vatandaşlara önerilen tedbirler:

Kaymakamlık, olası ulaşım aksamaları ve can-kaybı risklerine karşı vatandaşlardan dikkatli ve tedbirli olmalarını istedi. Özellikle sel riski bulunan bölgelerde yerleşik veya düşük kotlu alanlarda ikamet edenlerin tedbir alması, su birikintilerinden araçla geçilmemesi ve dere yataklarından uzak durulması önerildi.

Ayrıca dışarıda kalan eşyaların sabitlenmesi, yağış süresince yetkili kurumların duyurularının takip edilmesi ve gerekli hallerde yüksek yerlere çıkılması hatırlatıldı. Kaymakamlık, vatandaşların güvenliği için uyarılara uymalarını istedi.

ADIYAMAN’IN KAHTA KAYMAKAMLIĞI SAĞANAK YAĞIŞLARA KARŞI VATANDAŞLAR UYARILDI. (KAHTA KAYMAKAMLIK BİNASI)