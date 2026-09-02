Aselsan'ın TOLUN mühimmat ailesi Karapınar'da hedeflere tam isabet sağladı

ASELSAN TOLUN ailesi testlerde etkisini gösterdi

ASELSAN tarafından geliştirilen TOLUN Derin Taarruz Mühimmat Ailesi, 1 Eylül'de Konya Karapınar Atış Test Poligonu'nda gerçekleştirilen demo faaliyetinde yapılan atışlarla etkinliğini bir kez daha kanıtladı. Etkinliğe 15'ten fazla ülkenin askeri yetkilileri katıldı ve atışlar BAYRAKTAR AKINCI platformundan icra edildi.

demo organizasyonu ve platform kullanımı:

Konya Karapınar'daki faaliyet, BAYRAKTAR AKINCI platformu üzerinden gerçekleştirilen atışlarla ilerledi. TOLUN mühimmatları, ASELSAN tarafından geliştirilen SADAK-4T Çoklu Taşıma Salanı aracılığıyla hava platformlarına çoklu sayıda yüklenebiliyor; bu sayede tek sortide tek veya çoklu hedeflere eş zamanlı angajman sağlanabiliyor.

mühimmat varyantlarının sahadaki performansı:

Demo kapsamında sırasıyla üç farklı TOLUN varyantının atışı yapıldı: TOLUN I (Çarpma Tapası, Parçacık Etkili Harp Başlığı), TOLUN F (Yaklaşım Sensörü, Parçacık Etkili Harp Başlığı) ve TOLUN P (Programlanabilir Zaman Ayarlı Tapa, Delici Harp Başlığı). Her bir varyant, tasarlandığı görev profiline uygun hedeflere tam isabet gösterdi.

TOLUN I çarpma tapası ve parçacık etkili harp başlığı ile hem sabit hem hareketli konteyner hedeflere hassas vuruş sağladı. Vuruşun doğruluğu ve harp başlığının etki düzeni, sabit sahadaki tahribat gereksinimlerine uygun şekilde sonuç verdi.

TOLUN F varyantı, etrafında personel bulunan bir Zırhlı Personel Taşıyıcı hedefine atıldı. Bu mühimmat, kokpitten programlanabilen zaman ayarlı electronic tapaya ve mühimmatın hedefe çarpmadan önce belirli bir mesafede harp başlığını patlatmasını sağlayan yaklaşım sensörüne sahip. Ayrıca yazılımı GPS aldatmasına karşı dayanıklı olarak tasarlandı ve seçilebilir vuruş açısı sunuyor; bu özellikler hedef üzerindeki tahribatı maksimize etmeye yönelik olarak öne çıktı.

TOLUN P ise iki katlı beton bina hedefine atıldı. Delici harp başlığı ve özel şekilli delici burun tasarımı sayesinde iki kat betonu delen TOLUN P, programlanabilir zaman ayarlı tapası ile hedeflenen katmandaki unsurları etkili şekilde imha etti. Bu atışta ASELSAN'ın ASAF-Sert Hedef Tapası çözümünün güçlendirilmiş beton hedeflere karşı etkinliği doğrulanmış oldu.

operasyonel esneklik ve kullanım imkanları:

TOLUN ailesi, gece ve gündüz ile farklı hava şartlarında görev yapabilecek şekilde tasarlanmış olup, tek sortide çoklu yükleme ve eş zamanlı angajman imkanı sayesinde operasyonel esnekliği artırıyor. Demo sonuçları, mühimmatların tasarım hedefleriyle uyumlu performans sergilediğini ve farklı görevlere uyarlanabilir özellikler taşıdığını gösterdi.

ASELSAN tarafından paylaşılan bu test görüntüleri ve sonuçları, TOLUN ailesinin saha etkinliğine dair somut veri sundu ve sistemin çeşitli hedef tiplerine karşı güvenilir vuruş kabiliyetini ortaya koydu.

ASELSAN’dan TOLUN paylaşımı: "Her koşulda tam isabet"