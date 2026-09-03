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Yangın alarmı değil prova: Serik Devlet Hastanesi'nde gerçeğe yakın tahliye tatbikatı

Serik Devlet Hastanesi'nde 2026 HAP kapsamında düzenlenen gerçekçi yangın tatbikatında hastalar, hasta yakınları ve personel güvenle tahliye edildi.

GİRİŞ: 03 Eylül 2026 - 15:40

GÜNCELLEME: 03 Eylül 2026 - 15:44

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EDİTÖR: Kaan Yavuz

Yangın alarmı değil prova: Serik Devlet Hastanesi'nde gerçeğe yakın tahliye tatbikatı

tatbikat genel görünüm:

Antalya'nın Serik ilçesindeki Serik Devlet Hastanesi'nde, 2026 yılı Hastane Afet Planı (HAP) çerçevesinde gerçeği aratmayan bir yangın tatbikatı gerçekleştirildi. Tatbikat kapsamında hasta, hasta yakınları ve personel planlı şekilde tahliye edilerek olası bir yangın anında uygulanacak prosedürler sınandı.

senaryo ve uygulama:

Senaryo gereği hastanenin ikinci katındaki cerrahi serviste yangın çıktığı varsayıldı. Yangın alarmının devreye girmesinin ardından hastanede acil anonslar yapıldı; personel, hastalar ve hasta yakınları kontrollü biçimde tahliye edildi. Tahliye edilenler ile dumandan etkilenen kişilere Acil Servis ekipleri tarafından ilk müdahaleler uygulandı. Uygulama sırasında sağlık çalışanlarının canlandırmaları ve koordinasyonu gerçeği aratmadı.

kurumlar arası işleyiş ve eksikliklerin tespiti:

UMKE ve itfaiye ekipleri tatbikata katılarak muhtemel bir yangın durumunda hasta tahliyesi, yangına müdahale ve kurumlar arası koordinasyonun sağlanmasına yönelik uygulamalar gerçekleştirdi. Tatbikat, özellikle yoğun kullanılan servislerde yangın anında hangi yöntemlerle tahliye yapılacağını ve ekiplerin birbirleriyle nasıl iletişim kuracağını pratikte test etme fırsatı verdi.

Tatbikatın ardından konuşan Serik Devlet Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Serkan Kurt, "İl Sağlık Müdürlüğünün destekleriyle bir yangın tatbikatı gerçekleştirdik. Bu, bizim gibi eski hastanelerde önemli bir durum. Gerek çalışan personelimizin gerekse hastalarımızın olumsuz bir durumda etkilenmemesi ve zarar görmemesi adına bu tatbikatları düzenli olarak her yıl gerçekleştiriyoruz. Bununla birlikte eksikliklerimizi görüp kendimizi geliştiriyoruz" dedi.

Kurt, uygulamaların yangına müdahalede zamanın önemini ortaya koyduğunu belirterek, "Bir yangına en kısa sürede, özellikle ilk 3 dakikada nasıl hızlı müdahale edilmesi gerektiği konusunu çalıştık. Bu tatbikat sayesinde eksikliklerimizi de görme fırsatı bulduk" ifadelerini kullandı.

ANTALYA’NIN SERİK İLÇESİNDE SERİK DEVLET HASTANESİ’NDE, 2026 YILI HASTANE AFET PLANI (HAP)...

ANTALYA’NIN SERİK İLÇESİNDE SERİK DEVLET HASTANESİ’NDE, 2026 YILI HASTANE AFET PLANI (HAP) KAPSAMINDA YANGIN TATBİKATI GERÇEKLEŞTİRİLDİ. GERÇEĞİ ARATMAYAN TATBİKATTA HASTA, HASTA YAKINLARI VE PERSONEL GÜVENLİ ŞEKİLDE TAHLİYE EDİLDİ.

Kaan Yavuz

Kaan Yavuz

 Dijital Eğitim Editörü

Öğrenci bursları, okul müfredat değişiklikleri ve dijital eğitim araçları üzerine odaklanan genç içerik editörü.

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