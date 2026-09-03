Değirmendere yeni yollarla tanışıyor: eskiden çıkan asfalt geri dönüyor

Değirmendere'de yollar yenileniyor

Kuşadası Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Değirmendere Mahallesi'nde yürütülen yol yenileme çalışmaları kapsamında bölgeye 2 bin metrekare yeni sıcak asfalt kazandırmak için saha hazırlığı yapıyor. Ekipler, sıcak asfalt serimi öncesi eskiyen yol yüzeyini sökerek altyapıyı yeniliyor.

çalışmanın kapsamı:

Belediyenin kent genelinde sürdürdüğü üstyapı yatırımları çerçevesinde Değirmendere'de gerçekleştirilen işlem, Fen İşleri ekiplerinin eski asfalt katmanını kazıyarak zemini hazır hale getirmesiyle ilerliyor. Hizmet seferberliği, Başkan Ömer Günel döneminde başlatıldı ve Belediye Başkan Vekili Tahsin Demirtaş tarafından kesintisiz şekilde devam ettiriliyor. Çalışma, hem kent merkezinde hem de merkeze uzak mahallelerde sürdürülen yol yapım programının bir parçası.

teknoloji ve geri dönüşüm:

Kazıma işleminde, Başkan Ömer Günel tarafından belediye araç filosuna kazandırılan asfalt kazıma makinesi kullanılıyor. Söz konusu makinenin saatte 180 metreküp asfalt kazıma kapasitesi, yol yüzeyindeki kalın asfalt katmanlarını kısa sürede kaldırarak zamandan tasarruf sağlıyor. Makine aynı zamanda asfalt katmanlarını oluşturan malzemeleri birbirinden ayrıştırıyor; ayrıştırılan bu malzeme belediyenin geri dönüşüm işlemine tabi tutuluyor.

Belediye, geri dönüşümlü malzemeyi kent genelindeki yol yapımında yeniden kullanarak hem maliyeti azaltıyor hem de enerji tasarrufu elde ediyor. Bu yaklaşım, Kuşadası'nı modern ve konforlu yollara sahip bir turizm kenti haline getirme hedefiyle uyumlu olarak planlanmış çalışmaların parçası olarak sürüyor.

KUŞADASI BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ EKİPLERİ, DEĞİRMENDERE MAHALLESİ’NDE 2 BİN METREKARELİK SICAK ASFALT ÇALIŞMASI ÖNCESİ ESKİYEN YOL YÜZEYİNİ SÖKÜYOR.