Sinop'ta mevlid-i nebi haftasında ahlak vurgusu: Hazreti Muhammed'in örnek yaşamı anlatıldı

Mevlid-i Nebi haftası etkinliği Sinop'ta gerçekleştirildi

Sinop’ta Mevlid-i Nebi Haftası kapsamında düzenlenen programda, Hazreti Muhammed’in (Sallallahü aleyhi ve sellem) örnek hayatı ve güzel ahlakı ele alındı. Etkinlik, kentteki dini ve eğitim kurumlarının katılımıyla halkın manevi gündemine yönelik bir buluşma olarak öne çıktı.

Program akışı ve konuşmalar:

Programa Sinop Şehit Şakir Elkovan Halk Eğitim Merkezi ev sahipliği yaptı. Açılışta saygı duruşu yapıldı ve ardından İstiklal Marşı okundu. Kur’an-ı Kerim tilavetiyle devam eden törende açılış konuşmasını Sinop İl Müftüsü Paşa Bektaş gerçekleştirdi. Bektaş, Mevlid-i Nebi Haftası’nın İslam âlemi için hayırlara vesile olmasını dileyerek haftanın anlam ve önemine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Panel ve ahlakın toplumdaki yansımaları:

Programın panel bölümünde Diyanet İşleri Başkanlığı Yatırım, Emlak ve Teknik Hizmetler Daire Başkanı Orhan Örnek tarafından "Peygamberimiz ve Güzel Ahlak" başlıklı sunum yapıldı. Panelde Hazreti Muhammed (Sallallahü aleyhi ve sellem)in örnek kişiliği, günlük yaşamdan kesitlerle katılımcılara aktarıldı ve güzel ahlakın birey ile toplum üzerindeki olumlu etkileri tartışıldı. Katılımcılar, sunum ve değerlendirmelerin ardından programın bilgilendirici ve toplumsal dayanışmayı güçlendirici yönlerini vurgulayarak etkinliği sonlandırdı.

SİNOP’TA MEVLİD-İ NEBİ HAFTASI KAPSAMINDA DÜZENLENEN PROGRAMDA, HZ. MUHAMMED’İN (SAV) ÖRNEK HAYATI VE GÜZEL AHLAKI ANLATILDI.