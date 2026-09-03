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Çorum'dan Varşova'ya model: 'anne dostu şehir' akademik sahnede

Çorum Belediyesi'nin anne dostu şehir modeli, Varşova'daki ESA konferansında babaların perspektifiyle incelendi; bakım yükü paylaşımı ve ebeveyn katılımı vurgulandı.

GİRİŞ: 03 Eylül 2026 - 15:37

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Çorum'dan Varşova'ya model: 'anne dostu şehir' akademik sahnede

Çorum'un 'anne dostu şehir' modeli Avrupa'nın akademik gündeminde

Çorum Belediyesi tarafından geliştirilen aile ve çocuk odaklı sosyal belediyecilik yaklaşımı, Avrupa Sosyoloji Derneği (ESA) Konferansı'nda uluslararası düzeyde tartışıldı. 17. Avrupa Sosyoloji Derneği Konferansı, "Demokrasileri güçlendirmek: toplumsal eylem, dayanışma ve sürdürülebilir gelecekler" ana temasıyla Polonya'nın başkenti Varşova'da gerçekleştirildi ve dünyanın dört bir yanından akademisyenleri bir araya getirdi.

Çalışmanın kapsamı ve seçilme süreci:

Konferansta sunulan bildiriler arasında, İstanbul Üniversitesi Sosyoloji Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Mehmet Ali Akyurt ile Elif Fatma Kaplan tarafından hazırlanan "Seeing a ‘Mother-Friendly City’ Through the Lenses of Fathers: Redefining Care and Fatherhood in Çorum, Türkiye" başlıklı çalışma yer aldı. Söz konusu bildiri, yaklaşık 3 binden fazla başvuru arasından seçilerek uluslararası platformda tanıtıldı.

Uygulamalar ve bulgular:

Çalışmada, Çorum Belediyesi'nin hayata geçirdiği Kadın Kültür Merkezleri, Bedesten Aile Yaşam Merkezi ve çocuk ile ebeveyn odaklı sosyal hizmet uygulamaları mercek altına alındı. Araştırma, belediyenin "anne dostu şehir" vizyonunun yalnızca doğrudan anneye yönelik desteklerden ibaret olmadığını ortaya koydu; uygulamaların bakım yükünün paylaşılmasına, bakım verenlerin sosyal yaşama katılımının artmasına ve baba-çocuk ilişkisinin güçlenmesine katkıda bulunduğu vurgulandı.

Yerelde uygulanan bu modelin Avrupa'daki önemli bir bilimsel platformda ele alınması, Çorum'un sosyal belediyecilik alanındaki çalışmalarının uluslararası akademik literatürde görünürlük kazanması bakımından dikkat çekici bulundu. Konferans ortamında tartışılması, modelin başka yerel yönetimler ve araştırmacılar için referans oluşturma potansiyelini güçlendiriyor.

ORUM BELEDİYESİ TARAFINDAN &quot;ANNE ŞEHİR&quot; VİZYONUYLA YÜRÜTÜLEN AİLE VE ÇOCUK ODAKLI SOSYAL...

ORUM BELEDİYESİ TARAFINDAN "ANNE ŞEHİR" VİZYONUYLA YÜRÜTÜLEN AİLE VE ÇOCUK ODAKLI SOSYAL BELEDİYECİLİK ANLAYIŞI, AVRUPA SOSYOLOJİ DERNEĞİ KONFERANSI’NDA AKADEMİK ARAŞTIRMAYA KONU OLDU.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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