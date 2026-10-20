Traktörden düşen 80 yaşındaki Mustafa Gök yaşamını yitirdi

kaza nasıl gerçekleşti:
Antalya'nın Manavgat ilçesi Hacıisali Mahallesinde meydana gelen kazada, zeytin toplamak için eşiyle birlikte bahçeye giden Mustafa Gök (80), akşam saatlerinde evine dönerken traktörü park etmeye çalıştı.
Traktörü eşi indirdikten sonra rampa aşağıya geri giderken düşen Gök, başını yere çarptı ve olay yerinde hayatını kaybetti.
olayın ayrıntıları:
Edinilen bilgiye göre, Gök bahçedeki işlerini tamamladıktan sonra eşiyle birlikte traktörle evine yöneldi. Eşini traktörden indiren yaşlı adam, traktörü geri geri rampa aşağıya indirirken dengesi bozuldu ve yere düştü.
Durumu gören damadı ve eşi, sağlık ekiplerine haber verdi; gelen ekipler Mustafa Gök'ün yaşamını yitirdiğini belirledi.
sonrası işlemler:
Olay yerindeki tespitlerin ardından talihsiz adamın cenazesi, yapılan incelemelerin ardından Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.
ANTALYA’NIN MANAVGAT İLÇESİNDE KULLANDIĞI TRAKTÖRÜ PARK ETMEK İÇİN GERİ GERİ RAMPA AŞAĞI GİDERKEN TRAKTÖRDEN DÜŞEN YAŞLI ADAM OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ
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